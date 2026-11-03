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ഖേഷം ദ്വീപില് യു എസ് വ്യോമാക്രമണം; സമാധാന ചര്ച്ചകള് അനിശ്ചിതത്വത്തില്, ആഗോള വിപണിയില് എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വില വീണ്ടും ഉയര്ന്ന് ബാരലിന് 106 ഡോളര് കടന്നു (106.08 USD). യുഎസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് (WTI) ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 97.56 ഡോളറിലെത്തി.
ലണ്ടന് | ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഖേഷം ദ്വീപിന് (Qeshm Island) നേരെ അമേരിക്ക തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വൈകി നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയില് യുദ്ധഭീതി വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു. യു എസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് (Midterm Elections) തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന ഈ സൈനിക നീക്കം മേഖലയിലെ സമാധാന ചര്ച്ചകളെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയതോടെ ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയില് വന് കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വില വീണ്ടും ഉയര്ന്ന് ബാരലിന് 106 ഡോളര് കടന്നു (106.08 USD). യുഎസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് (WTI) ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 97.56 ഡോളറിലെത്തി. ഖത്വറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് നടന്ന ചര്ച്ചകളെ തുടര്ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച എണ്ണവിലയില് ഏഴ് ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പുതിയ ആക്രമണത്തോടെ വിപണി വീണ്ടും അസ്ഥിരപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നില് ‘പ്രതിരോധ നടപടി’ യെന്ന് യു എസ്
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ ഇറാന് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള് തടയാനും യു എസ് ആസ്തികള് സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ‘പ്രതിരോധ നടപടി’ മാത്രമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് യു എസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘വാള് സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്’ റിപോര്ട്ട് ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങള്ക്ക് നേരെ ഇറാന് സര്ഫസ്-ടു-എയര് മിസൈലുകള് പ്രയോഗിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഖേഷം ദ്വീപിനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് യു എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി അമേരിക്ക ഇവിടെ അതീവ രഹസ്യമായാണ് പരിമിതമായ ആക്രമണങ്ങള് നടത്തിവന്നിരുന്നത്. അതേസമയം, തങ്ങള് യു എസിന്റെ രണ്ട് ഡ്രോണുകള് ഖേഷം ദ്വീപിന് മുകളില് വെച്ച് വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സ് (IRGC) അവകാശപ്പെട്ടു.
സമാധാന കരാര് ദൂരെയെന്ന് ഇറാന്
അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന കരാറിലേക്ക് ഇനിയും ഏറെ ദൂരമുണ്ടെന്ന് മുതിര്ന്ന ഇറാനിയന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി. വാഷിങ്ടണിന്റെ ‘അമിത ആവശ്യങ്ങള്’ തെഹ്റാന് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ഇറാന്റെ പാര്ലിമെന്റ് സ്പീക്കര് ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുനല്കാമെന്ന ഇറാന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങള്ക്കിടയിലാണ് ഈ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്.
ഫെബ്രുവരി മുതല് ആരംഭിച്ച യു എസ്-ഇറാന് സംഘര്ഷം ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പല് ഗതാഗതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണവില ഉയരുന്നത് അമേരിക്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പത്തിനും ഇന്ധനവില വര്ധനക്കും കാരണമാകുന്നതിനാല്, ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് മേല് വലിയ രാഷ്ട്രീയ സമ്മര്ദമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
Content Highlights: US forces launched a sudden airstrike on Qeshm Island, throwing ongoing regional peace talks into deep uncertainty. Following the military escalation, crude oil prices experienced a sharp surge in global markets. Analysts warn of further economic impacts across the Gulf region.