International
അമേരിക്കയുടെ അധിക തീരുവ നാളെ മുതല് പ്രാബല്യത്തില്; യുഎസ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യയും
യുഎസ് സമയം ചൊവ്വാഴ്ച അര്ധരാത്രി മുതല് ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിലാകുമെന്നാണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ന്യൂഡല്ഹി| ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ചുമത്തിയ 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ നാളെ മുതല് പ്രാബല്യത്തില്. റഷ്യയില് നിന്നും ക്രൂഡോയില് വാങ്ങുന്നുവെന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അധിക തീരുവ ചുമത്തുന്നത്. യുഎസ് സമയം ചൊവ്വാഴ്ച അര്ധരാത്രി മുതല് ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിലാകുമെന്നാണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യന് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കുമേല് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചുമത്തുന്ന ആകെ അധിക തീരുവ 50 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരും.
പുതിയ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നതോടെ അമേരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തുന്ന രാജ്യമായി ബ്രസീലിനൊപ്പം ഇന്ത്യയും ചേരും. സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് 39 ശതമാനം, കാനഡ 35 ശതമാനം, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 30 ശതമാനം, മെക്സിക്കോ 25 ശതമാനം എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഉയര്ന്ന തീരുവ പട്ടികയില് പിന്നാലെയുള്ളത്.