Connect with us

Uae

യു എ ഇയില്‍ ജനുവരി രണ്ട് മുതല്‍ ജുമുഅ നമസ്‌കാര സമയത്തില്‍ മാറ്റം

ശൈത്യകാലം കണക്കിലെടുത്താണ് സമയം മാറ്റുന്നത്

Published

Dec 09, 2025 10:51 pm |

Last Updated

Dec 09, 2025 10:53 pm

അബൂദബി |  യു എ ഇയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നമസ്‌കാര സമയം 2026 ജനുവരി രണ്ട് മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.45ലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ്, എന്‍ഡോവ്മെന്റ്സ് ആന്‍ഡ് സകാത്ത് ജനറല്‍ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഈ മാറ്റം ബാധകമായിരിക്കും.

പുതിയ സമയക്രമം പാലിക്കണമെന്നും പ്രാര്‍ഥനയ്ക്കായി നേരത്തെ എത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി വിശ്വാസികളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. നിലവില്‍ 1.15നാണ് ജുമുഅ നമസ്‌കാരം നടക്കുന്നത്.

ശൈത്യകാലം കണക്കിലെടുത്താണ് സമയം മാറ്റുന്നത്. വര്‍ഷം തോറും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രാര്‍ഥനാ സമയങ്ങളില്‍ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താറുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇയില്‍ ജനുവരി രണ്ട് മുതല്‍ ജുമുഅ നമസ്‌കാര സമയത്തില്‍ മാറ്റം

Ongoing News

ബെയ്ജിംഗ് കരാര്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബന്ധമെന്ന് സഊദിയും ഇറാനും

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള പിന്‍വാതില്‍:ഡോ. എം പി അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി എംപി

Ongoing News

സഊദി -ഖത്തര്‍ അതിവേഗ റെയില്‍ ലിങ്ക് ; കരാറില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ 30000 ത്തോളം ചെറുകിട ഇടത്തരം വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടച്ചു പൂട്ടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

Saudi Arabia

റിയാദിലെ കിംഗ് സല്‍മാന്‍ വ്യോമതാവളത്തിലെ വികസന പദ്ധതികള്‍ സഊദി കിരീടാവകാശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Uae

ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റ് - സീസണ്‍ 14 ഈ മാസം 12 മുതല്‍