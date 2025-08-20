Connect with us

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ രണ്ടുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണു; മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു

പരുക്കേറ്റ മൂന്നുപേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍.

Published

Aug 20, 2025 4:06 pm |

Last Updated

Aug 20, 2025 4:06 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹിയിലെ ദരിയാ ഗഞ്ചില്‍ സദ്ഭാവനാ പാര്‍ക്കിനു സമീപമുള്ള രണ്ടുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീണ് മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു. സുബൈര്‍, ഗുല്‍സാഗര്‍, തൗഫിഖ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നുപേരും സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ മൂന്നുപേരെ ഇവിടുത്തെ എല്‍ എന്‍ ജി പി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കെട്ടിടം തകരാനിടയായ കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

റാപ്പര്‍ വേടന്റെ അറസ്റ്റ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

Kerala

കണ്ണൂരിലെ ഉരുവച്ചാലില്‍ യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീക്കൊളുത്തി

Ongoing News

അല്‍ മൗലിദുല്‍ അക്ബര്‍ തിങ്കളാഴ്ച: വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമായി ജാമിഉൽ ഫുതൂഹ്

National

ഏഷ്യാകപ്പില്‍ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ മത്സരം നടത്തരുത്; കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് ആദിത്യ താക്കറെ

National

ജയിലിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ നീക്കൽ: ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അമിത്ഷാ; പ്രതിഷേധത്തിൽ മുങ്ങി ലോകസ്ഭ

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ രണ്ടുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണു; മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു

National

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ ജൂനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം അഹമ്മദാബാദില്‍