Connect with us

Kerala

സ്വയം തൊഴില്‍ വായ്പാ വാഗ്ദാനം; ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

പരാതിക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് പ്രതികളെ അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

Published

Mar 11, 2026 8:31 pm |

Last Updated

Mar 11, 2026 8:31 pm

പത്തനംതിട്ട| സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുവാന്‍ വായ്പ വാഗ്ദാനം നല്‍കി  നിരവധി ആളുകളെ പറ്റിച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുത്ത കേസില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതി അനില്‍കുമാര്‍ (52), രണ്ടാംപ്രതി രാജേഷ് നാഥ് (47) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഒന്നാം പ്രതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ‘ അച്ചൂസ് വെഞ്ച്വേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ‘എന്ന പേരില്‍ സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കായി വായ്പ തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് നിരവധി ആളുകളുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ ചെറുതും വലുതുമായ തുകകള്‍ വാങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തു.

പരാതിക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് പ്രതികളെ അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ചെക്കുകളില്‍ കൃത്രിമം കാട്ടിയും, സഹകരണ ബാങ്കുകളുടേത് ഉള്‍പ്പെടെ ഒപ്പും സീലും വ്യാജമായി നിര്‍മ്മിച്ചും ആണ് ഇവര്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഒന്നാം പ്രതിക്കെതിരെ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളില്‍ സമാനമായ നിരവധി കേസുകള്‍ ഉണ്ട്. എസ് എച്ച് ഒ അരുണ്‍ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എസ് ഐമാരായ അലോഷ്യസ് എ, ബിനു മോഹന്‍ , എസ് സി പി ഒമാരായ രാജീവ് കൃഷ്ണന്‍, അല്‍സാം, സി പി ഒമാരായ അനന്തു, കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി, അരുണ്‍ എസ് പിള്ള, അനൂപ് ടി എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ അന്വേഷണസംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഇവരെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോന്നി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനെതിരെ നോട്ടീസ് പതിച്ച വകുപ്പ് മേധാവി നേരത്തെ അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട ആള്‍: ആരോഗ്യ മന്ത്രി

Kerala

ജി സുധാകരന്റെ നിര്‍ണായക നീക്കം നാളെ; 11 മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും

Eduline

സമ്മർ റിസർച്ച് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം

International

ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്...; ടെക് ഭീമന്മാരെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

Eduline

ഗ്രീസിൽ പോകാം, പഠിക്കാം

Kerala

വിവാഹത്തട്ടിപ്പും കവര്‍ച്ചയും പതിവാക്കിയ കുറ്റവാളി പിടിയില്‍

International

യുദ്ധം 12-ാം ദിനത്തിൽ; അണയാത്ത കനലായി ഇറാൻ; മിസൈൽ മഴയിലും പതറാതെ പോരാട്ടവീര്യം!