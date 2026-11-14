Qatar
സൗഹൃദം ഇനി പ്രതിരോധ കവചമാകും; സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറില് ഒപ്പുവെച്ച് തുര്ക്കിയും ഖത്വറും
സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പ്രകാരം, ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരമാധികാരവും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ കരാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇസ്താംബൂള് / ദോഹ | ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ സായുധ ആക്രമണമുണ്ടായാല് ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെ 2026 നവംബര് 13-ന് തുര്ക്കിയും ഖത്വറും സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറില് ഒപ്പുവെച്ചു. ഇസ്താംബൂളിലെ ഡോള്മാബാഷ് പ്രസിഡന്ഷ്യല് ഓഫീസില് നടന്ന തുര്ക്കി-ഖത്വര് സുപ്രീം സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്മിറ്റിയുടെ 12-ാമത് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് തുര്ക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് എര്ദോഗനും ഖത്വര് അമീര് ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന് ഹമദ് അല് താനിയും ഈ സുപ്രധാന കരാറിന് അന്തിമരൂപം നല്കിയത്.
സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പ്രകാരം, ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരമാധികാരവും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ കരാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കരാര് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സൈനിക നടപടിക്രമങ്ങള് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെ ബാഹ്യമായ സായുധ ആക്രമണമുണ്ടായാല് പരസ്പരം സഹായിക്കാനും പൊതുവായ പ്രതിരോധ നിര തീര്ക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.
കൂട്ടായ സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകള്ക്ക് പുറമെ, ഉയര്ന്നുവരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികള്, പ്രതിരോധ നയങ്ങള്, പ്രാദേശിക-ആഗോള പ്രതിസന്ധികള് എന്നിവയില് നിരന്തരം കൂടിയാലോചനകള് നടത്തുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂടും ഈ കരാര് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. തുര്ക്കി, ഖത്വര് സായുധ സേനകള് തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരസ്പരം പരിശീലനം നല്കുന്നതിലൂടെയും സൈനിക ഏകോപനം കൂടുതല് ശക്തമാക്കും.
പ്രതിരോധ നിര്മ്മാണ മേഖല, സാങ്കേതികവിദ്യാ വികസനം, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സുരക്ഷ എന്നിവയില് ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതല് ആഴത്തിലാക്കാനും കരാര് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള ഭീകരവാദത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ സംയുക്ത പ്രതിബദ്ധത ഇരുസര്ക്കാരുകളും ഉച്ചകോടിയില് വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തുന്ന യുദ്ധവും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പല് ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളും കാരണം പശ്ചിമേഷ്യ കടുത്ത അസ്ഥിരതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കരാര് ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘര്ഷത്തെത്തുടര്ന്ന് ഈ പ്രധാന ജലപാതയിലൂടെയുള്ള കപ്പല് ഗതാഗതം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാള് 65 ശതമാനം കുറയുകയും, ഖത്വറിലേതുള്പ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലെ ഊര്ജ്ജ നിലയങ്ങളും ദോഹയിലെ നയതന്ത്ര കേന്ദ്രങ്ങളും കടുത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഗള്ഫ് മേഖലയില് വീണ്ടുമൊരു വലിയ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് തടയാനും പ്രാദേശിക സംവാദത്തിനും സമാധാനത്തിനും അടിത്തറയിടാനും അങ്കാറയും ദോഹയും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പ്രസിഡന്റ് എര്ദോഗന് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് മുതിരുന്ന ഏതൊരു ശക്തിക്കും കനത്ത വില നല്കേണ്ടിവരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ കവചമായാണ് ഈ കരാര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
മേഖലയിലെ യുദ്ധം ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളില് അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്വര് തലസ്ഥാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രായേല് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയില് ദോഹയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ വിശകലന വിദഗ്ധന് യൂസഫ് അലബര്ദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഖത്വറില് നിലവില് തന്നെ തുര്ക്കി സൈനികര് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഖത്തറിന്റെ വ്യോമാതിര്ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തുര്ക്കിയുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും മിസൈലുകളും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും വേഗത്തില് വിന്യസിക്കാന് ഈ പുതിയ കരാര് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
തുര്ക്കിയുടെ വളര്ന്നുവരുന്ന പ്രതിരോധ-വ്യാവസായിക വൈദഗ്ധ്യവും ഖത്തറിന്റെ സാമ്പത്തിക-നയതന്ത്ര കരുത്തും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഈ പങ്കാളിത്തമെന്ന് അനഡോലുവിലെ വിദേശകാര്യ വിശകലന വിദഗ്ധന് ഓസ്കാന് ടിക്കിറ്റ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഡ്രോണുകള്, കവചിത വാഹനങ്ങള്, അത്യാധുനിക തുര്ക്കി വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത നിര്മ്മാണ പദ്ധതികളിലേക്ക് ഭാവിയില് ഈ സഹകരണം വളരാമെന്നും, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാന് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക പങ്കാളികളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
2026-ല് നേരത്തെ ഒപ്പുവെച്ച മറ്റ് ബഹുമുഖ പ്രതിരോധ കരാറുകളുടെ തുടര്ച്ച കൂടിയാണ് ഈ ഉഭയകക്ഷി ഉടമ്പടി. ഓഗസ്റ്റില് തുര്ക്കി, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാന് എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ഒപ്പുവെച്ച ത്രികക്ഷി മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിന് ഈ മാസം തുര്ക്കി പാര്ലമെന്റ് അംഗീകാരം നല്കുകയും നിയമമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു,കൂടാതെ സംയുക്ത സൈനിക ഉല്പ്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒക്ടോബറില് ദോഹയില് വെച്ച് തുര്ക്കി, ഖത്വര്, പാകിസ്ഥാന്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ബദര് ധാരണാപത്രത്തിലും ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.
പ്രതിരോധ കരാറിന് പുറമെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവും വിപണി നിരീക്ഷണവും, സമാധാന സ്ഥാപനത്തിനും സംഘര്ഷ പരിഹാരത്തിനുമുള്ള സംയുക്ത മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള് എന്നീ മേഖലകളിലായി നാല് കരാറുകളില് കൂടി ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാര് ഒപ്പുവെച്ചു. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 500 കോടി (5 ബില്യണ്) ഡോളറായി ഉയര്ത്താനും ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക (LNG) മേഖലയില് സഹകരണം ശക്തമാക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. 2014 ഡിസംബറില് സുപ്രീം സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം തുര്ക്കി നിര്മ്മാണ കമ്പനികള് ഖത്വറില് 20.8 ബില്യണ് ഡോളര് മൂല്യമുള്ള 206 പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയതായും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി
Content Highlights: Turkey and Qatar signed a joint defense pact in Istanbul on November 13, 2026, pledging mutual protection against external armed aggression. Amid Middle East instability and Strait of Hormuz disruptions, both nations also agreed to boost bilateral trade to 5 billion dollars and expand LNG cooperation.