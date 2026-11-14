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ചാലിയം എ പി അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിക്ക് മഅ്ദിൻ ഹാർമണി അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു
മഅ്ദിൻ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുൽ ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഫോട്ടോ: ആപ്കോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ചാലിയം എ.പി. അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിക്ക് കർണാടക മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ മഅ്ദിൻ ഹാർമണി അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ആപ്കോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ചയിലും വിപുലീകരണത്തിലും നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എ പി അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി.
വ്യവസായ രംഗത്തെ മികവിനൊപ്പം സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വവും മാനവിക മൂല്യങ്ങളും ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന സംരംഭക നേതൃത്വത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും തൊഴിൽസാധ്യതകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനപ്പുറം സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും സംഭാവന നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പുരസ്കാരത്തിലൂടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്.
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മത-ജാതി ഭേദമന്യേ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും അശരണരുടെയും അവശതയനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കും കരുതൽ നൽകുന്ന സംരംഭക മനോഭാവവും ഹാർമണി അവാർഡിന്റെ പരിഗണനാവിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദവും സഹകരണവും വളർത്തുന്നതിനും പൊതുനന്മയ്ക്കുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം അംഗീകാരങ്ങൾ പ്രചോദനമാകുന്നു. വ്യവസായ വിജയത്തോടൊപ്പം ജീവകാരുണ്യവും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വവും ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിനുള്ള ആദരവ് എന്ന നിലയിലും പുരസ്കാരം ശ്രദ്ധേയമായി.
മുൻ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സി എം ഇബ്രാഹീം, കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് വഖ്ഫ് ചെയർമാൻ ഡോ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി അൽ ഹുസൈനി, ശ്രീ ആദിചുഞ്ചനഗിരി മഹാസംസ്ഥാന മഠാധിപതി ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീ ഡോ നിർമലാനന്ദനാഥ മഹാസ്വാമിജി, ബെംഗളൂരു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മോസ്റ്റ് റവ ഡോ പീറ്റർ മച്ചാഡോ, ശ്രീ ഗുരു സിങ് സഭ ഗുരുദ്വാരയിലെ മുഖ്യ ഗ്രന്ഥി ഗ്യാനി സത്പാൽ സിങ്, മൻസൂർ ഹാജി ചെന്നൈ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
Content Highlights: Apco Group Chairman Chaliyam AP Abdul Kareem Haji received the Madin Harmony Award at the Bengaluru Harmony Summit. Presented by Karnataka Minister UT Khader, the honor recognizes his business leadership and philanthropy. Sayyid Ibrahimul Khaleel Al Bukhari presided over the interfaith event.