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ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച 20 മണിക്കൂർ
നേരത്തെ നടത്തിയ ഒരു നെറ്റ്വര്ക്ക് കപ്പാസിറ്റി അപ്ഗ്രേഡിനിടെ സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക പിഴവാണ് ഈ വന് തകരാറിന് കാരണമായതെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അധികൃതര് വിശദീകരിച്ചു
ന്യൂയോര്ക്ക് | ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ സാരമായി ബാധിച്ച സാങ്കേതിക തടസ്സത്തില് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഗാധമായ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി. 20 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നില് സൈബര് ആക്രമണമോ ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സുമായോ (AI) ബന്ധപ്പെട്ട പിഴവുകളോ അല്ലെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കി
. 70-ലധികം രാജ്യങ്ങളെ നിശ്ചലമാക്കിയ ഈ തകരാര് ഇന്ത്യയിലെയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെയും ഐടി, വ്യോമയാന, ബാങ്കിംഗ് മേഖലകളിലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
നേരത്തെ നടത്തിയ ഒരു നെറ്റ്വര്ക്ക് കപ്പാസിറ്റി അപ്ഗ്രേഡിനിടെ സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക പിഴവാണ് ഈ വന് തകരാറിന് കാരണമായതെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അധികൃതര് വിശദീകരിച്ചു. സമീപകാലത്ത് വരുത്തിയ ഒരു നെറ്റ്വര്ക്ക് മാറ്റത്തെത്തുടര്ന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതെന്നും കമ്പനി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തകരാര് മൂലം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന സേവനങ്ങളായ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇമെയില്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ്, വണ്ഡ്രൈവ്, കോപൈലറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തനം മണിക്കൂറുകളോളം പൂര്ണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു. ആഗോളതലത്തില് സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്, ആശുപത്രികള്, വിമാനക്കമ്പനികള്, ബാങ്കുകള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടതിലൂടെ ഏകദേശം ഏഴ് ബില്യണ് ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 58,000 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യന് രൂപ) സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
ഇന്ത്യയില് വ്യോമയാന, ഐടി മേഖലകളെയാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സം ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിച്ചത്. ഡല്ഹിയില് നിന്ന് പൂനെ, ലേ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള മൂന്ന് വിമാനങ്ങള് സ്പൈസ് ജെറ്റ് റദ്ദാക്കുകയും രണ്ട് വിമാനങ്ങള് വൈകുകയും ചെയ്തു. ഇന്ഡിഗോ, ആകാശ എയര് എന്നിവയുടെ ഇമെയില് കസ്റ്റമര് സപ്പോര്ട്ട് സേവനങ്ങള് തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ യാത്രക്കാര്ക്ക് സഹായത്തിനായി എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെയും ഫോണ് സംവിധാനങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ പിഴവുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സൈബര് സുരക്ഷാ ഏജന്സിയായ സെര്ട്ട്-ഇന് (CERT-In) അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്ക്ക്, കൊച്ചി ഇന്ഫോപാര്ക്ക്, കോഴിക്കോട് സൈബര്പാര്ക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബഹുരാഷ്ട്ര ഐടി കമ്പനികളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയാണ് തകരാര് സാരമായി ബാധിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ജോലിക്ക് ലോഗിന് ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ഐടി ജീവനക്കാര്ക്ക് ഔട്ട്ലുക്ക് ഇമെയില്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാന് സാധിക്കാത്തതിനാല് ദൈനംദിന ജോലികളും ക്ലയന്റ് മീറ്റിംഗുകളും മുടങ്ങി.
കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളില് നിന്നുള്ള സര്വീസുകളെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഇമെയില് കസ്റ്റമര് സപ്പോര്ട്ട് നിലച്ചതും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിമാനങ്ങള് റദ്ദാക്കിയതും പ്രവാസികള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കണക്ഷന് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകളുടെ ഇമെയില് ആശയവിനിമയത്തെയും ഇത് ഭാഗികമായി ബാധിച്ചെങ്കിലും യുപിഐ (UPI), കോര് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങള് തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവര്ത്തിച്ചു.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയര്മാരുടെ മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവില് തകരാര് പൂര്ണ്ണമായും പരിഹരിക്കുകയും സേവനങ്ങള് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി പൂര്ണ്ണമായ റിപ്പോര്ട്ട് പിന്നീട് പുറത്തുവിടുമെന്നും, ഭാവിയില് ഇത്തരം പിഴവുകള് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പുനല്കി.
Content Highlights: Microsoft suffered a 20-hour global outage across 70 countries due to a network upgrade error, causing billions in losses. Essential services like Outlook, Teams, and aviation networks were hit worldwide, including India and Kerala. Microsoft has fully restored services and promised a comprehensive investigation.