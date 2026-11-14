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ക്വാഡ് ഉച്ചകോടി നവംബർ 17ന് മനിലയിൽ; മോദിയും ട്രംപും പങ്കെടുക്കും
അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ക്വാഡ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലാദ്യം
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ക്വാഡ് (Quad) ഉച്ചകോടി നവംബർ 17ന് ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ നടക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2024ന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയാണിത്. ആസിയാൻ (ASEAN) ഉച്ചകോടികൾക്ക് സമാന്തരമായി നടക്കുന്ന ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനെയ് തകായിച്ചി, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
നവംബർ 17 ന് വൈകീട്ടായിരിക്കും ഉച്ചകോടി നടക്കുക. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മനിലയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുകയെന്നും വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്വാഡ് കൂട്ടായ്മയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഉച്ചകോടി അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
നിർണ്ണായക ധാതുക്കളുടെ വിതരണം, ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖല, നാവികരുടെ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സഖ്യകക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ രാജ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
അതേസമയം, മനിലയിലെ ക്വാഡ് ഉച്ചകോടി ഇന്തോ-പസഫിക് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെങ്കിലും, നവംബർ 19ന് ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിയിലേക്കാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മനില സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ആണവായുധ നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിഷയങ്ങൾ ഈ ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ചയാകും.
Content Highlights
The Quad Summit featuring leaders of India, the U.S., Australia, and Japan is likely to be held in Manila on November 17. Hosted outside a Quad nation for the first time, it will address critical minerals, energy supply chains, and seafarer safety. Attention also centers on President Trump’s subsequent November 19 three-way summit in China with Xi Jinping and Vladimir Putin on nuclear arms control.