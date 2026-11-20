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ഷെൻഷെൻ ഉച്ചകോടി വെറും ഫോട്ടോ സെഷൻ മാത്രമോ? പുടിനെയും ഷി ജിൻപിങ്ങിനെയും പ്രശംസിച്ച് ട്രംപ്; ഉച്ചകോടിക്കെതിരെ അമേരിക്കയിൽ രൂക്ഷവിമർശനം
ഉച്ചകോടിയെ ചരിത്രപരമായ നിമിഷം എന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിലോ ഇറാൻ പ്രതിസന്ധിയിലോ യാതൊരുവിധ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്തതിനെതിരെ ഡെമോക്രാറ്റുകളും അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്തെത്തി.
വാഷിംഗ്ടൺ | ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ വെച്ച് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡ്മിർ പുടിനുമായും നടത്തിയ ത്രികക്ഷി ഉച്ചകോടിക്ക് പിന്നാലെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയും വിമർശനവും നേരിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഏഷ്യാ പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിയുടെ (APEC Summit) ഭാഗമായി വ്യാഴാഴ്ച തെക്കൻ ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്ഡോങ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷെൻഷെനിലെ കൈലിൻ വില്ലയിലായിരുന്നു നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. ഉച്ചകോടിയെ ചരിത്രപരമായ നിമിഷം എന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിലോ ഇറാൻ പ്രതിസന്ധിയിലോ യാതൊരുവിധ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്തതിനെതിരെ ഡെമോക്രാറ്റുകളും അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്തെത്തി.
ഷെൻഷെൻ, മനില എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്ര വളരെ മഹത്തരവും നിർണ്ണായകവുമായിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ട്രംപ്, വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറുകളെക്കുറിച്ച് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്തിടെ നടന്ന അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഏഷ്യയിലെത്തിയ ട്രംപിന്റെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ, അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദുർബലനായ പ്രസിഡന്റിന്റെ വെറുമൊരു ഫോട്ടോ സെഷൻ മാത്രമായാണ് വിമർശകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. യുക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ യുദ്ധം നിലനിൽക്കെ, പുടിനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് ട്രംപ് അഭിസംബോധന ചെയ്തതും വലിയ പരിഹാസത്തിനും വിമർശനത്തിനും ഇടയാക്കി.
ഷി ജിൻപിങ് അധ്യക്ഷനായ വലിയ വട്ടമേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന്, അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ലോകപ്രശ്നങ്ങൾ വൻശക്തികൾ ചേർന്ന് പരിഹരിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് ഉച്ചകോടിയിലുണ്ടായത്. ആണവ നിരായുധീകരണ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ, യു എന്നിനെ ഉടച്ചുവാർക്കാനും യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പുടിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയെ (ICC) നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
യുക്രൈൻ, ഇറാൻ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല. ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമല്ലാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ലോകവേദിയിൽ ട്രംപ് രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഹൗസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വിപ്പ് കാതറിൻ ക്ലാർക്ക് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനോ യുക്രൈനെ സഹായിക്കാനോ നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI) സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചോ യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഏകാധിപതികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
ട്രംപിന് ഇതൊരു നല്ല ഫോട്ടോ അവസരം മാത്രമായിരുന്നെന്നും, എന്നാൽ ലോകക്രമത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന ഷി ജിൻപിങ്ങിന്റെയും പുടിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിനുള്ള അംഗീകാരമായി ഈ ഉച്ചകോടി മാറിയെന്നും സി എൻ എൻ വിലയിരുത്തി. ഏക വൻശക്തിയെന്ന അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുത്ത് ഷി ജിൻപിങ്ങും പുടിനും ലോകക്രമത്തെ മാറ്റിമറിക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് നോക്കിനിൽക്കുകയാണെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ എഡ്വേർഡ് വോങ് എഴുതി. അതേസമയം, ആഗോള നയതന്ത്രത്തിലെ ചരിത്ര നിമിഷമാണ് ഈ ഉച്ചകോടിയെന്നാണ് യാഥാസ്ഥിതിക വാർത്താ ചാനലായ ഫോക്സ് ന്യൂസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പുതിയ കോൺഗ്രസിന്റെ വിവിധ അന്വേഷണങ്ങളും ഇറാൻ യുദ്ധവും വൈറ്റ് ഹൗസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ അവസാന ഭരണകാലയളവിലെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ ട്രംപിന് നേരിടേണ്ടിവരും. കുടിയേറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരുടെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെ വീറ്റോ ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ചിപ്പ് നിർമ്മാണ ഭീമനായ എൻവിഡിയയുടെ മേധാവിയായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ജെൻസൻ ഹുവാങ് ചൈനീസ് ചാരവൃത്തി വിവാദത്തെത്തുടർന്ന് പുറത്തായതും, ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ റെക്കോർഡ് വിപണി അരങ്ങേറ്റത്തിന് ശേഷവും ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞതും കാരണം നിർമ്മിത ബുദ്ധി മേഖലയിലും ട്രംപ് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്.
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US President Donald Trump faces severe political backlash at home after his trilateral summit in Shenzhen with China’s Xi Jinping and Russia’s Vladimir Putin yielded no breakthroughs on Ukraine or Iran. Critics and Democrats dismissed the meeting as a mere photo-op, slamming Trump for calling Putin his friend while ignoring major global and domestic crises.