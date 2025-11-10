Connect with us

Kerala

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്; കെ ജയകുമാറിനെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറങ്ങി

രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്കാണ് നിയമനം

Published

Nov 10, 2025 4:14 pm |

Last Updated

Nov 10, 2025 4:14 pm

തിരുവനന്തപുരം | തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റായി മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ജയകുമാറിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. സി പി ഐ നേതാവും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ കെ രാജു ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗമാകും.

പി എസ് പ്രശാന്ത് അടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി നവംബര്‍ 13ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ ജയകുമാറിനെ നവംബര്‍ 14 മുതല്‍ പ്രസിഡന്റാക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറിക്കിയത്. ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരണ സമിതി അധികാരമേല്‍ക്കുന്നത്.

മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസണ്‍ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നത് പുതിയ ഭരണ സമിതിയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നവംബര്‍ 17നാണ് ശബരിമല നട തുറക്കുന്നത്. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീര്‍ഥാടന കാലം വിവാദരഹിതമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് പുതിയ ഭരണ സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

ശബരിമല സ്പെഷ്യല്‍ കമ്മീഷണര്‍ അടക്കമുള്ള സുപ്രധാന പദവികള്‍ ജയകുമാര്‍ നേരത്തെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം കൂടാതെ ടൂറിസം സെക്രട്ടറി, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡവലപ്മെന്റ് കോര്‍പറേഷന്‍ എം ഡി, എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാര്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പദവികള്‍ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

അദ്വാനി പ്രശംസ; ശശി തരൂരിനെ പുകഴ്തിയും കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ അധിക്ഷേപിച്ചും ബി ജെ പി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷന്‍ എല്‍ ഡി എഫ് 93 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്; കെ ജയകുമാറിനെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറങ്ങി

Aksharam Education

Adverb

National

ഡൽഹി വായു മലിനീകരണം: ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

National

വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു

Kerala

നാലു വയസുള്ള മകനുമായി സ്വകാര്യ ബസിന് മുന്‍പില്‍ ചാടി; ഡ്രൈവറുടെ ജാഗ്രതയില്‍ ജീവന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു