Kerala
താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നീക്കി
കാഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റില് ചേര്ന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം
കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നീക്കി. കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റില് ചേര്ന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇന്ന് മുതല് ചരക്ക് വാഹനങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ കയറ്റിവിടുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ചരക്കുമായെത്തുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക ക്രമീകരണമൊരുക്കും. ചെറിയ വാഹനങ്ങള് മാത്രമേ നേരത്തെ കടത്തിവിട്ടിരുന്നുള്ളൂ.
ഒരേ സമയം ഒരുവശത്ത് നിന്നു മാത്രമേ ചരക്കുവാഹനങ്ങള്ക്ക് അനുവാദം നല്കുകയുള്ളൂ. ഹെയര്പിന് വളവുകളില് സ്ലോട്ട് തീരുമാനിക്കും. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ ഒന്പതാം വളവില് വാഹനങ്ങള് പാര്ക്ക് ചെയ്യാന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. ചുരത്തില് നിരീക്ഷണം തുടരും. കോഴിക്കോട് നിന്ന് റഡാറുകള് എത്തിച്ച് പരിശോധിക്കാനും യോഗത്തില് തീരുമാനമായി.
മണ്ണിടിച്ചില് ഭീഷണി നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് കോഴിക്കോട് കലക്ടര് സ്നേഹില് കുമാര് സിംഗ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യോഗത്തില് പോലീസ്, ഫയര് ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.