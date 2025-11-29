Connect with us

Kerala

ഒഴിവില്‍ പോയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എം എല്‍ എ പാലക്കാട്ടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ തന്നെ ഉണ്ടെന്നു സൂചന

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കുറച്ചുസമയം മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഓണ്‍ ആയിരുന്നു

Published

Nov 29, 2025 7:10 am

Last Updated

Nov 29, 2025 7:10 am

പാലക്കാട് | ബലാത്സംഗത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തതോടെ ഒളിവില്‍ പോയ പാലക്കാട് എം എല്‍ എ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ പാലക്കാട്ടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ തന്നെ ഉണ്ടെന്നു സൂചന.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കുറച്ചുസമയം മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഓണ്‍ ആയപ്പോളുള്ള സിഗ്നല്‍ വച്ച് പോലീസ് രാഹുലിന്റെ ലൊക്കേഷന്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യഹര്‍ജി നല്‍കാനായി അഭിഭാഷകനുമായി സംസാരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയായിരിക്കാം രാഹുല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നല്‍കിയ വാര്‍ത്തപുറത്തുവന്ന നിമിഷം മുതലാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഓഫ് ചെയ്ത് രാഹുല്‍ ഒളിവില്‍ പോയത്. പാലക്കാട് നിന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രാഥാമിക നിഗമനം. പാലക്കാട് ജില്ല വിട്ടാല്‍ അത് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന നിയമോപദേശം ഉള്ളതിനാല്‍ ജില്ലയില്‍ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന നിഗമിനത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ പോലീസ്.

രാഹുല്‍ സംസ്ഥാനം വിടാനും വിദേശത്തേക്കു കടക്കാനുമുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം എല്‍ എയുടെ ഒൗദ്യോഗിക വാഹനം താമസിക്കുന്ന ഫ്‌ളാറ്റില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റേതോ വാഹനത്തിലാണ് രാഹുല്‍ അവസാനം സഞ്ചരിച്ചത്.
പോലീസ് രാഹുലിനെ പിടികൂടാന്‍ വ്യാപകമായി വലവിരിച്ചിരിക്കെ ബലാല്‍സംഗ കേസില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ സാക്ഷിമൊഴികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങും. അബോര്‍ഷന്‍ ഗുളിക കഴിച്ചതിന് ശേഷം ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായ പെണ്‍കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും. ഇന്നലെ പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയും വൈദ്യപരിശോധനയും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

രാഹുലിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച്ച ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ ഒളിവില്‍ കഴിയാനാണ് രാഹുലിന്റെ നീക്കമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ യുവതിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടത് അടക്കം നിരവധി ആരോപണങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയോ ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തിന് നിര്‍ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. പരാതി കിട്ടിയതിനു പിന്നാലെ പോലീസിന്റെ അതിവേഗ നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ ഹരജിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

