കഥകളിലെ മനുഷ്യപക്ഷം

ആധുനിക ചൈനീസ് സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ലു ഷൂൺ (Lu Xun) അറിയപ്പെടുന്നത്. ചൈനീസ് ചെറുകഥക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രാമുഖ്യം നേടിക്കൊടുത്ത എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും മേഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് പ്രവണതകളെ ശക്തമായി എതിർത്ത ലു ഷുൺ ചൈനയുടെ കലാസാഹിത്യ ഭൂമികയെ തികച്ചും ജനകീയവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഒരടിത്തറയിൽ പുതുക്കിപ്പണിയുകയായിരുന്നു. ചൈനീസ് സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ വളരെ ഉന്നതമായൊരു സ്ഥാനമാണ് ഈ എഴുത്തുകാരനുള്ളത്.

1881 സെപ്തംബർ 25ന് ചൈനയിലെ ഷെയിയാംഗ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷാവോംഗ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുലീന കുടുംബത്തിലാണ് ലു ഷൂൺ ജനിച്ചത്. യഥാർഥ പേര് ചൗ ഷു യെൻ എന്നായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ആദ്യം ചൈനീസ് ക്ലാസിക്കുകൾ പഠിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ലു ഷുൺ സ്കൂളിൽ ചേർന്നത്. തുടർന്ന് 1898ൽ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതിനുശേഷം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജപ്പാനിലേക്കു പോയി. അവിടെവെച്ച് ചൈനീസ് വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ചൈനീസ് വിദ്യാർഥികളുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ചില പുരോഗമന മാസികകളിൽ സ്ഥിരമായി ലോകസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും ചൈനയിലെ സാമൂഹിക സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ചും ലേഖനങ്ങളെഴുതി.

1909ൽ ചൈനയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ലു ഷൂൺ അധ്യാപനവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം ചൈനയുടെ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക മേഖലയിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളേയും അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ മാമൂലുകളെയും അശാസ്ത്രീയവും പ്രാകൃതവുമായ നാട്ടുചികിത്സാരീതികളേയും അദ്ദേഹം തുറന്നെതിർത്തു. സ്വേഛാധിപത്യ സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ മനുഷ്യ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരം എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനാധിപത്യ ചിന്തകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എഴുത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സാഹിത്യത്തിൽ മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ എഴുത്തുകാരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 1918 മുതൽ ഒൻപതു വർഷക്കാലം ബീജിംഗ് സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ പല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു. കുമിന്താംഗ് പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന ചിയാംഗ് കൈഷേക്കിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം നടന്ന പോലീസ് നടപടിയിൽ ലു ഷൂണിന്റെ ചില വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വിപ്ലവകാരികളായ യുവാക്കൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിനെതിരെ അധ്യാപകവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലു ഷൂൺ പ്രതിഷേധിച്ചത്. പിന്നീട് ഷാംഗ് ഗായിൽ താമസമാക്കിയ അദ്ദേഹം 1936ൽ അന്തരിക്കുന്നതുവരെ അവിടെയാണ് ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്.

സാഹിത്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളിൽ ശ്രദ്ധേയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് ലു ഷൂൺ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രശസ്തി നേടിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കഥ 1918 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി (Diary of A Mad Man)യാണ്. ചൈനീസ് സാഹിത്യത്തിൽ ആ കാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങളെയെല്ലാം ഈ കഥയിൽ അദ്ദേഹം പൊളിച്ചെഴുതുകയുണ്ടായി. പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ആഖ്യാനശൈലിയെ മാത്രമല്ല ഭാഷയെയും അദ്ദേഹം ഈ കഥയിൽ നിരാകരിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആധുനിക ചൈനീസ് കഥയുടെ ആദ്യ മാതൃകയായി സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാരും നിരൂപകരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് ഭ്രാന്തന്റെ ഡയറി. 1919ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു മികച്ച കഥ മരുന്ന് (Medicine)പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ക്ഷയരോഗബാധിതനായ മകന്റെ രോഗശമനത്തിനായി പിതാവിനോട് നാട്ടുവൈദ്യൻ നിർദേശിക്കുന്നത് ഒരു വിപ്ലവകാരിയെ കൊന്ന് രക്തം നൽകണമെന്നാണ്. പക്ഷേ, ആ നിർദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടും കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ശവസംസ്കാരത്തിനായി സെമിത്തേരിയിലെത്തുന്ന കുട്ടിയുടെ അമ്മയും കൊല്ലപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരിയുടെ അമ്മയും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നതോടെയാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് സമൂഹത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുപോരുന്ന പ്രാകൃതമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഈ കഥ ആ രാജ്യത്ത് ചൂടേറിയ നിരവധി ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും കാരണമായി. 1911 ൽ ലു ഷൂൺ തന്റെ നീണ്ടകഥ അക്യുവിന്റെ കഥ (The Story of AhQ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്ന മഞ്ചു രാജവംശത്തിന്റെ പതനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അക്യു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആകസ്മികമായ ദുരന്തങ്ങളെ ഈ കഥയിൽ അദ്ദേഹം നൈസർഗികമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ കഥ തന്നെ പൊട്ടിക്കരയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് റൊമെയ്ൻ റൊളാംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉജ്ജ്വല കഥയാണ് പുതുവർഷ ബലി (The New Year Sacrifice). 1924 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കഥ ചൈനീസ് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനമെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. ഗതകാല സ്മരണകൾ (Remembrance of The Past), കോംഗ് യി ജി (Kong Yi Ji), മാതൃനഗരം (Home Town) എന്നിവയാണ് ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാസമാഹാരങ്ങൾ. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള ചൈനീസ് കഥാസാഹിത്യം – ഒരു സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം ( A Brief History Of Chinese Fiction), പറിച്ചെടുത്ത പ്രഭാത സൂനങ്ങൾ (Dawn Blossoms Plucked) എന്നിവ സാഹിത്യ സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങളാണ്. കാട്ടുപുല്ല് ( Wild Grass) അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേയൊരു കാവ്യ സമാഹാരമാണ്. ഇവക്ക് പുറമെ ആത്മകഥാ കുറിപ്പുകളും നാടോടിക്കഥകളുടെ പുനരാഖ്യാനവും വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി ലേഖനങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലളിതവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ആഖ്യാനരീതി ആദ്യന്തം പിന്തുടർന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ലു ഷൂൺ. ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച വിപ്ലവം ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ വായനക്കാരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളവരെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തിൽ സങ്കീർണമായ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയായിരുന്നു ആ കാലം വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിനുപകരമായി തനി നാട്ടുഭാഷയുടെ ലാളിത്യം കൊണ്ട് തന്റെ കഥകളെ പുതിയൊരു ആസ്വാദന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ലു ഷൂൺ നിഷ്കർഷിച്ച സൂക്ഷ്മത, അവർ തങ്ങളിൽ പലരുമാണ് എന്ന ബോധം വായനക്കാരിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല. ചൈനയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിത സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളെ അവർക്ക് രുചിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലളിതവും ജനകീയവുമായി ലു ഷൂൺ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അത് ചൈനയുടെ സാഹിത്യലോകത്ത് പുതുമയുടെ, അതുവരെ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു വെളിച്ചം പ്രസരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

മനുഷ്യനും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഗാഢബന്ധത്തെ രചനകളിലൂടെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനാണ് ലു ഷൂൺ. ഗോർക്കിയെപ്പോലെ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹവും അങ്ങേയറ്റം വിലമതിച്ചു. മനുഷ്യത്വത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയും ഉണ്മയുമായി അദ്ദേഹം കരുതി. മനുഷ്യത്വത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവിധ സങ്കുചിത ആശയങ്ങളെയും നിരാകരിച്ചു. ഈ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെയാകാം ഈ എഴുത്തുകാരനെ ചൈനയിലെ ഗോർക്കിയെന്നാണ് സഹൃദയലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.