ന്യൂഡല്‍ഹി | കേരളത്തിലെ മരടിന് സമാനമായി ഡല്‍ഹിയിലെ നോയിഡയിലും ഫ്‌ളാറ്റ് കെട്ടിടം നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പൊളിച്ചുനീക്കി. ഇവിടുത്തെ സൂപ്പര്‍ടെക്ക് ഇരട്ടക്കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഉച്ചക്ക് രണ്ടരയോടെ തകർത്തത്. ഒമ്പത് സെക്കന്‍ഡുകൊണ്ട് കെട്ടിടം പൂര്‍ണമായി നിലംപൊത്തി. 900 ത്തില്‍ അധികം ഫ്‌ളാറ്റുകളുള്ള 40 നില ഇരട്ട കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടര്‍ന്ന് പൊളിച്ചുനീക്കിയത്.

ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡ എക്‌സ്പ്രസ് വേക്ക് സമീപം നോയിഡയിലെ സെക്ടര്‍ 93ല്‍ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് 7.5 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്‍ണമുണ്ടായിരുന്നു. 3,700 കിലോ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളുപയോഗിച്ചാണ് 100 മീറ്ററോളം ഉയരമുള്ള ഫ്‌ളാറ്റ് തകര്‍ത്തത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിയന്ത്രിത സ്‌ഫോടനത്തിലൂടെ തകര്‍ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടമാണ് ഇത്. മരടിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ത്ത കമ്പനികള്‍ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സ്‌ഫോടനം നടത്തിയത്. മരടില്‍ നാല് ഫ്‌ളാറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു പൊളിച്ചുനീക്കിയത്.

