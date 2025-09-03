Kerala
ശ്രീനാരായണഗുരു എല്ലാവരെയും ചേര്ത്തുപിടിക്കുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി
കേരളത്തിന് വെളിച്ചം പകര്ന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെപ്പോലുള്ള നവോഥാന നായകരെ സ്വന്തമാക്കാന് ചില വര്ഗീയ ശക്തികള് ശ്രമിക്കുന്നു
തിരുവനന്തപുരം | നവോഥാന നായകനായ ശ്രീനാരായണഗുരു എല്ലാവരെയും ചേര്ത്തുപിടിക്കുക എന്ന ആശയമാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. എസ് എന് ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ശ്രീനാരായണീയം കണ്വെന്ഷന് സെന്റര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
കേരളത്തിന് വെളിച്ചം പകര്ന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെപ്പോലുള്ള നവോഥാന നായകരെ സ്വന്തമാക്കാന് ചില വര്ഗീയ ശക്തികള് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വര്ഗീയതയുടെ വിഷം വിതയ്ക്കാന് ഗുരുവിന്റെ തന്നെ ദര്ശനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വര്ഗീയതയെ എതിര്ത്ത ഗുരുശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ശ്രീനാരായണഗുരുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തില് വര്ഗീയത പടര്ത്തി മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന് ബോധപൂര്വ്വമായ ശ്രമം പലയിടത്തും നടക്കുന്നു. ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പന് ശ്രമങ്ങള് ഗൗരവമായി കാണണം. നാം തൂത്തെറിഞ്ഞ വര്ഗീയത അത് ഏതു രൂപത്തിലുള്ളതായാലും സമൂഹത്തിന് വിനാശകരമാണ്. വര്ഗീയതയുടെ വിഷവിത്തുക്കള് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളില് നട്ടു പിടിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാന് നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദര്ശനങ്ങള് പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എസ് എന് ഡി പി യോഗം വഹിച്ച പങ്ക് നിര്ണായകമാണെന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇപ്പോഴും ജാതി ചിന്തയും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വേര്തിരിവുകളും നിലനില്ക്കുന്നുു. കേരളത്തിലെ നവോഥാന ചരിത്രത്തില് നിര്ണായക സ്ഥാനം എസ് എന് ഡി പിക്ക് ഉണ്ട്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും കാലത്താണ് എസ് എന് ഡി പി രൂപീകൃതമായത്. അറിവാണ് യഥാര്ഥ ശക്തിയെന്നും അത് നേടാനുള്ള ഏകമാര്ഗ്ഗം വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നും പഠിപ്പിച്ചത് ഗുരുവാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കാന് എസ് എന് ഡി പി പ്രവര്ത്തിച്ചു. അത് സമൂഹത്തില് ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ചെറുതായിരുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എസ് എന് ഡി പി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ആശയങ്ങള് വെള്ളാപ്പള്ളി പകര്ത്തിയെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കാലത്ത് എസ് എന് ഡി പി യോഗം സാമ്പത്തിക ഉന്നതിനേടിയെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളിയുടേത് മാതൃകാപരമായ പ്രവര്ത്തനമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.