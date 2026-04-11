വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം; ആ​റാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ന് ഗു​രു​ത​ര പരു​ക്ക്

ചളിക്കോട്ടെ ബന്ധുവീട്ടില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

Published

Apr 11, 2026 8:56 pm |

Last Updated

Apr 11, 2026 8:57 pm

കോഴിക്കോട്| അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാന്‍ ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. എളേറ്റില്‍ വട്ടോളി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ മകന്‍ മുഹമ്മദ് ഹംദാനാണ് (11) പരുക്കേറ്റത്. ചളിക്കോട്ടെ ബന്ധുവീട്ടില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കാട്ടുപന്നി കുതിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു.

പ്രാണരക്ഷാര്‍ത്ഥം ഓടിമാറാന്‍ ശ്രമിച്ച ഹംദാനെ പന്നി പിന്നില്‍ നിന്ന് കുത്തിവീഴ്ത്തി. ആക്രമണത്തില്‍ കുട്ടിയുടെ കൈകാലുകള്‍ക്ക് ഒടിവുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളുമേറ്റു.

 

Related Topics:
National

ഹൃദയാഘാതം; പ്രശസ്ത ഗായിക ആശാ ഭോസ്‌ലേയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

National

ബിഹാറിൽ ബസ്സും പിക്കപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് പത്ത് പേർ മരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Kerala

Kerala

ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ലി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം; യു​വാ​വി​ന് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

Eduline

എം ബി ബി എസ്: ഇനി 4.5 വർഷത്തെ ഫീസേ ഈടാക്കാവൂ

International

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് രണ്ട് അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ; യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യം

Eduline

മെഡിസിൻ: മികച്ച വിദേശ സർവകലാശാലകൾ അറിയാം പഠിക്കാം