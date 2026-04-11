International
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് രണ്ട് അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ; യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യം
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് ജലപാത ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അമേരിക്ക ആരംഭിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ഫയൽ ചിത്രം
വാഷിംഗ്ടൺ | ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായി രണ്ട് അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നു. ശനിയാഴ്ചയാണ് യു എസ് നേവിയുടെ ഗൈഡഡ് മിസ്സൈൽ ഡിസ്ട്രോയറുകൾ കടലിടുക്കിലൂടെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചത്. അതിനിടെ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാത ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അമേരിക്ക ആരംഭിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.
തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ നീക്കം ടെഹ്റാനിലെ അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചൈന, ജപ്പാൻ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരമാണെന്ന് ട്രംപ് തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഘർഷത്തിൽ ഇറാൻ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ ഹോർമുസിൽ വിതറിയ കടൽ മൈനുകൾ ഇപ്പോഴും ഭീഷണിയായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് സമ്മതിച്ചു.
ലോകത്തിലെ അഞ്ചിലൊന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണിത്. ഫെബ്രുവരി 28 ന് അമേരിക്കയും ഇസ്റാഈലും ഇറാനിൽ ബോംബാക്രമണം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഈ പാത അടഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളിലൊന്ന് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുക എന്നതായിരുന്നു.
അതേസമയം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള നിർണ്ണായക ചർച്ചകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ആരംഭിച്ചു. മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ, അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശനിയാഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഒത്തുചേർന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി ജെ ഡി വാൻസ് ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ച ഈ സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരം കാണുകയാണ് ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം.
Summary
Two US guided-missile destroyers have successfully transited the Strait of Hormuz for the first time since the conflict with Iran began. President Donald Trump stated that the US has begun the process of clearing the strategic waterway, which is vital for global oil shipments. This naval movement coincides with high-stakes peace negotiations between US and Iranian officials currently taking place in Islamabad, Pakistan.