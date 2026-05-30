Connect with us

Kerala

11കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; വയോധികന് 30 വര്‍ഷം കഠിന തടവ്

കുട്ടിയുടെ അമ്മ ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിന് പോയസമയം കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകകായിരുന്നു.

Published

May 30, 2026 9:27 pm |

Last Updated

May 30, 2026 9:27 pm

കാസര്‍കോട്  | പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ പ്രതിക്ക് 30 വര്‍ഷം കഠിന തടവും 25,000രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. പനയാല്‍ കുറുക്കന്‍കുന്ന് കോളനിയിലെ മധുസൂദനന്‍ നായരെ(63) യാണ് സ്‌പെഷ്യല്‍ കോര്‍ട്ട് ഫോര്‍ ദി ട്രയല്‍ ഓഫ് ഒഫന്‍സസ് അണ്ടര്‍ പോക്‌സോ ആക്ട് പ്രകാരം ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ജഡ്ജ് പി എം സുരേഷ് ശിക്ഷിച്ചത്.ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം

11 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് ഇയാള്‍ പീഡിപ്പിച്ചത്. 2023 മെയ് 25ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിന് പോയസമയം കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകകായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് സ്‌പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ എ ഗംഗാധരന്‍ ഹാജരായി. പ്രതി പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആറ് മാസം കൂടുതല്‍ തടവ് അനുഭവിക്കണം.

 

Related Topics:

Latest

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ അഞ്ചുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണു; നിരവധി പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം

Kerala

പോക്സോ കേസ് പ്രതിയുടെ പിതാവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 10 ലക്ഷം രൂപ തട്ടാന്‍ ശ്രമം; രണ്ട് വ്ളോഗര്‍മാര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

11കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; വയോധികന് 30 വര്‍ഷം കഠിന തടവ്

Kerala

പരിശീലനത്തിനെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലകന് കഠിന തടവും പിഴയും

National

സോനാപൂരില്‍ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിക്ക് നേരെ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണം

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്; സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത നടപടി പിന്‍വലിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് വിഡി സതീശന്‍

Kerala

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ് അപൂര്‍വമെന്ന് കോടതി; അഞ്ച് പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യമില്ല