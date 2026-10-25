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അബഹയിലും ഖമീസ് മുഷൈത്തിലും വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണി: സൗദി അധികൃതരുടെ അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം
മേഖലയിലെ ജനങ്ങള് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി.
അബഹ | യമനിലെ ഹൂത്തി മിലിഷ്യകളില് നിന്നുള്ള വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണി നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് അബഹ, ഖമീസ് മുഷൈത്ത് എന്നീ നഗരങ്ങളില് സൗദി അധികൃതര് അടിയന്തര സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മേഖലയിലെ ജനങ്ങള് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി.
ഡ്രോണുകളോ മിസൈലുകളോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശത്രുതാപരമായ നീക്കങ്ങളെ തടയാന് സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് പൂര്ണ്ണ സജ്ജമാണ്. സിവിലിയന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ജനവാസ മേഖലകളില് നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷാ മുന്കരുതലുകളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Saudi authorities issued an emergency security alert in Abha and Khamis Mushait due to ongoing Houthi airstrike threats. Residents are urged to remain cautious and follow official guidelines. Saudi coalition air defense systems remain fully prepared to intercept any incoming drones or missiles.