Connect with us

Saudi Arabia

യു എ ഇയില്‍ നടക്കുന്ന യുദ്ധ, മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ പരിശീലനം; സഊദി വ്യോമസേനയും റോയല്‍ പ്രതിരോധ സേനയും പങ്കെടുക്കും

മേഖലയിലെ പ്രധാന സംയുക്ത വ്യോമാഭ്യാസങ്ങളിലൊന്നായ എ ടി എല്‍ സി-35, യുദ്ധ സന്നദ്ധത വര്‍ധിപ്പിക്കുക, പ്രവര്‍ത്തന ആസൂത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വ്യോമ, മിസൈല്‍ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Published

Nov 12, 2025 6:50 pm |

Last Updated

Nov 12, 2025 6:50 pm

റിയാദ് | സഖ്യകക്ഷി രാജ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം യു എ ഇയില്‍ നടക്കുന്ന എ ടി എല്‍ സി-35 വ്യോമ യുദ്ധ, മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ പരിശീലനത്തില്‍ റോയല്‍ സഊദി വ്യോമസേനയും റോയല്‍ സഊദി വ്യോമ പ്രതിരോധ സേനയും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മേഖലയിലെ പ്രധാന സംയുക്ത വ്യോമാഭ്യാസങ്ങളിലൊന്നായ എ ടി എല്‍ സി-35, യുദ്ധ സന്നദ്ധത വര്‍ധിപ്പിക്കുക, പ്രവര്‍ത്തന ആസൂത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വ്യോമ, മിസൈല്‍ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റോയല്‍ സഊദി വ്യോമസേന ടൊര്‍ണാഡോ വിമാനങ്ങളുമായാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ, ആക്രമണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, പോരാട്ട തിരച്ചില്‍, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം, രാത്രി വിമാനങ്ങള്‍, ആകാശ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കല്‍ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് പരിശീലനം.

രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വൈദഗ്ധ്യം പങ്കിടുന്നതിനും വ്യോമ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനും സൈനിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പരമ്പരയുടെ ഭാഗമാണ് പരിശീലനം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

മുംബൈയില്‍ നിന്ന് വാരണാസിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍: പകുതിയിലധികം വോട്ടര്‍മാരുടെ കൈയില്‍ എന്യൂമെറേഷന്‍ ഫോം എത്തിയതായി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: അഴിമതി നിരോധന നിയമ വകുപ്പുകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി

Kerala

കുടുംബ കൗണ്‍സലിംഗ് നടത്തിവന്ന ദമ്പതിമാര്‍ തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം; മര്‍ദിച്ചെന്ന ഭാര്യയുടെ പരാതിയില്‍ ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ കേസ്

Ongoing News

തടവില്‍ കഴിയുന്ന മന്ത്രിമാരെ മാറ്റാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല്; ജെ പി സി രൂപവത്ക്കരിച്ചു

Kozhikode

ഭാവിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതീക്ഷകളുടേത്: ഫ്യൂച്ചര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ കോണ്‍ക്ലേവ്

Ongoing News

ഹജ്ജ്-2026: മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഊദി മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി