കീവ് | റഷ്യയുടെ ഉക്രൈന്‍ അധിനിവേശം നാലാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് റഷ്യ മിസൈല്‍ തൊടുത്തുവിടുന്നത്. വാസില്‍ കിവില്‍ ഉക്രൈന്‍ എണ്ണ സംഭരണശാല ആക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ന്നു. കീവിൽ വാതക പെെപ്പ്ലെെൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർത്തായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്.

സംഭര ശാലക്ക് തീപിടിച്ചതോടെ പ്രദേശത്ത് വന്‍തോതില്‍ വിഷ പുക ഉയരുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ ജനാലകള്‍ അടച്ചിടണമെന്ന് കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഉക്രൈന്‍ തലസ്ഥാനമായ കീവില്‍ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് തകര്‍ത്ത എണ്ണസംഭരണി.

Russian missile strikes in Vasylkiv just south of Kyiv caused an enormous fire at an oil depot. Confirmed by city mayor and central government authorities who are advising people to close their windows because of toxic smoke. pic.twitter.com/dofjtSIenF

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022