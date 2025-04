വഖഫ് ബില്ലിന് പിന്നാലെ ആർ എസ് എസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി | വഖഫ് (ഭേദഗതി) ബിൽ ഭാവിയിൽ മറ്റ് സമുദായങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടാനുള്ള ഒരു കീഴ്‌വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ആർ.എസ്.എസ് തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്രിസ്ത്യാനികളിലേക്ക് തിരിക്കാൻ അധികം സമയമെടുത്തില്ലെന്നും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ആർ എസ് എസ് മുഖപത്രമായ ‘ഓർഗനൈസറി’ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും പിന്നീട് പിൻവലിച്ചതുമായ ലേഖനം ഉദ്ധരിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ ഇക്കാര്യം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ഏപ്രിൽ 3-ന് ഓർഗനൈസർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഭൂമിയുള്ളത് ആർക്കാണ്? കത്തോലിക്കാ സഭയും വഖഫ് ബോർഡ് ചർച്ചയും’ എന്ന ലേഖനത്തിൽ, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കാറിതര ഭൂമിയുള്ളത് കത്തോലിക്കാ സഭക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വഖഫ് ബോർഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂമി കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും ലേഖനം അവകാശപ്പെട്ടു. വിവാദമായതോടെ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു. ഈ ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ‘എക്‌സിൽ’ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത്.

I had said that the Waqf Bill attacks Muslims now but sets a precedent to target other communities in the future.

It didn’t take long for the RSS to turn its attention to Christians.

The Constitution is the only shield that protects our people from such attacks – and it is… pic.twitter.com/VMLQ22nH6t

