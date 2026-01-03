Eranakulam
പ്രവാസികള്ക്ക് ആശ്വാസം; അധിക ബാഗേജിന് ഇളവു നല്കി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്
ടിക്കറ്റിന്റെകൂടെ ലഭിക്കുന്ന 30 കിലോ ബാഗേജിന് പുറമെയാണ് ഈ പുതിയ സൗകര്യം.
ഫയൽ ചിത്രം
കൊച്ചി| ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഗള്ഫില് നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികള്ക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന തീരുമാനവുമായി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാന കമ്പനി. വിമാനത്തില് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന യാത്രക്കാര്ക്ക് 10 കിലോ ചെക്ക് ഇന് ബാഗേജ് കുറഞ്ഞ നിരക്കില് മുന്കൂര് ബുക്ക് ചെയ്യാന് അവസരമൊരുക്കി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്.
ജനുവരി 16നും മാര്ച്ച് 10നും ഇടയില് ബഹ്റൈന്, കുവൈറ്റ്, ഒമാന്, ഖത്തര്, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവര്ക്കാണ് ഈ ഓഫര്. ജനുവരി 31നകം എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വെബ്സൈറ്റ്, മൊബൈല് ആപ്പ്, മറ്റ് ബുക്കിംഗ് ചാനലുകള് എന്നിവയിലൂടെ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നവര്ക്കും ഇത് ലഭിക്കും. ടിക്കറ്റിന്റെകൂടെ ലഭിക്കുന്ന 30 കിലോ ബാഗേജിന് പുറമെയാണ് ഈ പുതിയ സൗകര്യം.