Connect with us

National

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം: ഒരാളെ കൂടി എന്‍ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 15 ആയി

ശ്രീനഗര്‍ സ്വദേശിയായ ജസീര്‍ ബീലാല്‍ വാണിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്

Published

Nov 17, 2025 8:08 pm |

Last Updated

Nov 17, 2025 8:08 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ ഒരാളെ കൂടി എന്‍ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 15 ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തു.
ശ്രീനഗര്‍ സ്വദേശിയായ ജസീര്‍ ബീലാല്‍ വാണിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഉമര്‍ നബി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നല്‍കിയത് ഇയാളായിരുന്നു. ഡ്രോണ്‍ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഡ്രോണുകളെ റോക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയും ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് എന്‍ ഐ എ അറിയിച്ചു.

ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് തീപിടിച്ചിരുന്നു. ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍ ഒന്നാം നമ്പര്‍ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തായി വൈകിട്ട് 6.55ഓടെയാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായ വനിത ഡോക്ടര്‍ ഷഹീന് ലഷ്‌ക്കര്‍ ഇ ത്വയ്ബയുമായും ബന്ധമെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്‍ണായകമായ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍ കിട്ടി.

സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ സൂത്രധാരനെന്ന് കരുതുന്ന മുസാഫര്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെന്ന് സൂചന. തുര്‍ക്കിയില്‍ നിന്ന് അബു ഉകാസ എന്നയാളാണ് ഡോക്ടര്‍മാരെ നിയന്ത്രിച്ചത്. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡോക്ടര്‍ ഉമര്‍ ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകള്‍ കണ്ടെത്താനും ശ്രമം നടത്തിവരികയാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം: ഒരാളെ കൂടി എന്‍ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 15 ആയി

Web Special

ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഭാവി എന്ത്? ഇന്ത്യ കൈമാറുമോ? ഇന്ത്യ - ബംഗ്ലാദേശ് കൈമാറ്റ ഉടമ്പടിയിൽ പറയുന്നതെന്ത്?

Kerala

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു; തൃപ്പുണ്ണിത്തുറ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കേസ് പിന്‍വലിച്ച് എം സ്വരാജ്

local body election 2025

പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്റ് ചെയ്ത രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വേദിയില്‍

Kerala

പാര്‍ട്ടി വിട്ട യു ഡി എഫ് നേതാക്കള്‍ സി പി എമ്മുമായി ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കും

Kerala

ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ച വനിതാ നേതാവിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി ബി ജെ പി

Editors Pick

കൂട്ടക്കൊലയെ അതിജീവിച്ച് വളർന്നു; ബംഗ്ലാദേശിനെ നയിച്ചു; ഒടുവിൽ കൊലക്കയർ; ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ട്