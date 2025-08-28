Kerala
മൂഴിയാര് ഡാമില് ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നു; ഷട്ടറുകള് തുറന്നേക്കും
ജലനിരപ്പ് ചുവപ്പ് ജാഗ്രതാ ലെവലായ 190 മീറ്ററില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജലനിരപ്പ് പരമാവധി നിലയായ 192.63 മീറ്ററില് എത്തിയാല് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തി ജലം കക്കാട്ടാറിലേക്ക് ഒഴുക്കും.
പത്തനംതിട്ട | മൂഴിയാര് ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്ന് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നു. ജലനിരപ്പ് ചുവപ്പ് ജാഗ്രതാ ലെവലായ 190 മീറ്ററില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജലനിരപ്പ് പരമാവധി നിലയായ 192.63 മീറ്ററില് എത്തിയാല് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയര്ത്തി ജലം കക്കാട്ടാറിലേക്ക് ഒഴുക്കും. ഇതുമൂലം ആങ്ങമൂഴി, സീതത്തോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് നദിയില് ജലനിരപ്പ് ഉയരാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കക്കാട്ടാറിന്റെ ഇരുകരകളില് താമസിക്കുന്നവരും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം.
നദിയിലിറങ്ങുന്നത് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര് എസ് പ്രേംകൃഷ്ണന് അറിയിച്ചു.