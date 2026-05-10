Kerala
മഴ സാധ്യത; ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രത
മഞ്ഞ ജാഗ്രത തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില്.
തിരുവനന്തപുരം | തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടലിന് മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കേരളത്തില് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിലാണ് മഴ പെയ്യുക. മഴ സാധ്യത മുന്നിര്ത്തി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടേക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
നാളെ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും മറ്റന്നാള് എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ ജാഗ്രതയുണ്ട്. 13ന് ബുധനഴ്ച എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.