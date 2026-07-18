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Kerala

ചോദ്യപേപ്പര്‍ മാറി; പി എസ് സി ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സര്‍വന്റ്സ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി

ആലപ്പുഴ ലജനത് സ്‌കൂളിലേക്ക് നല്‍കിയ ചോദ്യപേപ്പറാണ് മാറിയത്. പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പി എസ് സി.

Published

Jul 18, 2026 3:05 pm |

Last Updated

Jul 18, 2026 3:05 pm

ആലപ്പുഴ | ചോദ്യ പേപ്പര്‍ മാറിനല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി. ആലപ്പുഴ ലജനത് സ്‌കൂളിലേക്ക് നല്‍കിയ ചോദ്യപേപ്പറാണ് മാറിയത്. കമ്പനി ബോര്‍ഡ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സര്‍വന്റ്സ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയെന്നാണ് പി എസ് സി അധികൃതര്‍ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തില്‍ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ മാറിപ്പോയതിനാല്‍ ഇന്ന് (ജൂലൈ 18, ശനി) ഉച്ചക്ക് ശേഷം നടത്താനിരുന്ന വിവിധ കമ്പനി കോര്‍പറേഷനുകളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സര്‍വന്റ്സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തസ്തികള്‍ക്കായുള്ള പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി പി എസ് സി പിന്നീട് അറിയിച്ചു.

ഇതേ തസ്തികയിലേക്ക് രാവിലെ നടത്തിയ പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും പി എസ് സി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights:
The Kerala Public Service Commission has officially cancelled the Last Grade Servants examination. This decision follows a major administrative oversight where the wrong question papers were distributed to candidates. The commission is expected to announce the rescheduled dates for the exam soon.

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