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രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഓര്ബിറ്റല് സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം; കൗണ്ട് ഡൗണ് നിര്ത്തിവച്ചു
ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ഐ എസ് ആര്ഒയുടെ സതീഷ് ധവാന് സ്പേസ് സെന്ററിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണത്തറയില് നിന്നാണ് മിഷന് ആഗമന് എന്ന് പേരിട്ട ദൗത്യം
തിരുവനന്തപുരം | രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഓര്ബിറ്റല് സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള കൗണ്ട് ഡൗണ് നിര്ത്തിവച്ചു. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ഐ എസ് ആര്ഒയുടെ സതീഷ് ധവാന് സ്പേസ് സെന്ററിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണത്തറയില് നിന്നാണ് മിഷന് ആഗമന് എന്ന് പേരിട്ട ദൗത്യം നിശ്ചയിച്ചത്. 11.30 ലോഞ്ചിങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിന് അഞ്ചു മിനുട്ട് മുമ്പ് കൗണ്ട് ഡൗണ് നിര്ത്തിവച്ചിരുന്നു. അഞ്ചുമിനിട്ട് കാത്തിക്കണം എന്നുമാത്രമാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്.
ഇന്സ്പേസിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് വിക്ഷേപണം.ഇതുവരെ ഇന്ത്യയില് ഐ എസ് ആര് ഒ വികസിപ്പിച്ച റോക്കറ്റിലായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങള്. എന്നാല് ‘മിഷന് ആഗമന്’ യാഥാര്ഥ്യമാകുന്നതോടെ അതിന് മാറ്റം വരും. പൂര്ണ്ണമായി ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റാണ് വിക്രം 1. 24 മീറ്റര് ഉയരമുള്ള റോക്കറ്റിന് 350 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വഹിച്ച് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കാനാകും.
ആദ്യ ദൗത്യത്തില് ഭൂമിയില് നിന്ന് 450 കിലോമീറ്റര് അകലെ എത്താനാണ് റോക്കറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ പരീക്ഷണ ദൗത്യമായതിനാല് വലിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇത്തവണ അയക്കുന്നില്ല. 15 മിനുട്ടും 46 സെക്കന്ഡും കൊണ്ട് ദൗത്യം പൂര്ത്തിയാകും. ജര്മനിയില് നിന്നുള്പ്പെടെയുള്ള നാല് പ്രധാന പേലോഡുകളാണ് ദൗത്യത്തിലുള്ളത്. കൂടാതെ കോസ്മോസ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ കോസ്മിക് ബ്ലൂവെന്ന ആര്ട്ട് വര്ക്കും 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തില് നിര്മിച്ച സി വി രാമന്, വിക്രം സാരാഭായ്, എ പി ജെ അബ്ദുല് കലാം എന്നിവരുടെ മിനിയേച്ചര് രൂപങ്ങളും പേലോഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ലാബ് നിര്മ്മിത ഡയമണ്ട് ആഭരണവും പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അടക്കം ആശംസ കാര്ഡുകളും കൂടി റോക്കറ്റില് ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.