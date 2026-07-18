Connect with us

Kerala

പിടി പിരീഡില്‍ കളിക്കാന്‍ പോയി; അധ്യാപകന്‍ മര്‍ദിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

കായികാധ്യാപകന്‍ സാദിഖിനെതിരെയാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

Published

Jul 18, 2026 9:52 am |

Last Updated

Jul 18, 2026 9:59 am

പാലക്കാട്| പിടി പീരിഡില്‍ കളിക്കാന്‍ പോയതിന്റെ പേരില്‍ അധ്യാപകന്‍ മര്‍ദിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍. പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്റ് എച്ച്എസ്എസിലാണ് സംഭവം.

കായികാധ്യാപകന്‍ സാദിഖിനെതിരെയാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് അധ്യാപകനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. അധ്യാപകന്‍ മോശമായി സംസാരിച്ചെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ വാളയാര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Content Highlights:
Sixth-grade students at Kanjikode Government HSS in Palakkad alleged that they were physically assaulted by a teacher. The students were reportedly beaten by physical education teacher Sadiq for playing during a PT period. The Walayar police have registered a case following the complaints.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൂടത്തായി റോയ് വധക്കേസ്; 130ലേറെ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു, വിചാരണ നടപടികള്‍ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്

National

രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഓര്‍ബിറ്റല്‍ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം; കൗണ്ട് ഡൗണ്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

Kerala

മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള മൂന്ന് സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകള്‍ മറിച്ചു നല്‍കി

UAE

ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് യു എ ഇ

Kerala

നിയമനത്തട്ടിപ്പ് വിവാദം; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകള്‍ പി എസ് സി കൈമാറി

Kerala

പിടി പിരീഡില്‍ കളിക്കാന്‍ പോയി; അധ്യാപകന്‍ മര്‍ദിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Kerala

കോഴിക്കോട് ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവില്‍ ലഹരി വില്‍പന; മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍