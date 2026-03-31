അധികാരക്കസേരയും ആസ്തിവളര്ച്ചയും
പാര്ലിമെന്റിലും നിയമസഭകളിലും എത്തുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ ആസ്തിവിവരങ്ങള് പരിശോധിച്ചാല് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വളര്ച്ചയാണ് കാണാന് കഴിയുന്നത്. സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് എത്തുന്നവര് എങ്ങനെയാണ് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളില് കോടീശ്വരന്മാരായി മാറുന്നത് എന്നത് ഗൗരവതരമായ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു.
സേവനമല്ല, കരിയര്
പഴയകാല നേതാക്കള്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഒരു തപസ്യയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നത് ലാഭകരമായ ഒരു കരിയര് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യങ്ങള് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ‘പൊളിറ്റിക്കല് എന്റര്പ്രണര്ഷിപ്പ്’ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമാണ്.
നിയമപരമായ പഴുതുകള്
ബിനാമി പേരുകളിലും ട്രസ്റ്റുകളിലും സ്വത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും തങ്ങളുടെ യഥാര്ഥ ആസ്തി മറച്ചുവെക്കുന്നു. മാര്ക്ക് ട്വയിന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ‘ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാന് സാധിക്കും’. ഈ പണമൊഴുക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ വിലക്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ചൂതാട്ടം
കോടികള് ചെലവഴിക്കാന് കഴിയുന്നവര്ക്ക് മാത്രം ടിക്കറ്റ് നല്കുന്ന രീതി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളിലും നിലനില്ക്കുന്നു. ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ ‘പ്ലൂട്ടോക്രസി’ അഥവാ പണക്കാരുടെ ഭരണമാക്കി മാറ്റുന്നു.
നയരൂപവത്കരണത്തിലെ സ്വാധീനം
കോര്പറേറ്റുകളില് നിന്ന് വലിയ തുക ഫണ്ടായി സ്വീകരിക്കുന്നവര് അധികാരത്തില് വരുമ്പോള്, ആ പണത്തിന് പകരമായി ജനവിരുദ്ധമായ നയങ്ങള് നടപ്പാക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. സാധാരണക്കാരന്റെ അടുപ്പിലെ തീ കെടുത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങള് പലപ്പോഴും ഇത്തരം വലിയ ഇടപാടുകളുടെ ഫലമാണ്.
ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലവും സമ്പത്തും
റിപോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം, ക്രിമിനല് കേസുകളുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണവും അവരുടെ ആസ്തിയും ഒരുപോലെ വര്ധിക്കുന്നു. പണവും ഗുണ്ടായിസവും രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
സാധാരണക്കാരന്റെ ചോദ്യങ്ങള്
അബ്രഹാം ലിങ്കണ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ‘മിക്കവാറും എല്ലാ മനുഷ്യര്ക്കും പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാന് കഴിയും. എന്നാല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് അയാള്ക്ക് അധികാരം നല്കുക.’ അധികാരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ആസ്തി വിവരക്കണക്കുകള് പരിശോധിച്ചാല് ആ സ്വഭാവം പകല്വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാകും. ജനസേവനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വരുന്നവര്ക്ക് അഞ്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് എങ്ങനെയാണ് 500 ശതമാനം ആസ്തി വര്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
ശ്രീനാരായണ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചത് ‘സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുക’ എന്നാണ്. അഴിമതിക്കും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിനുമെതിരെ ജനങ്ങള് സംഘടിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ആസ്തിയെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണങ്ങള് നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. വോട്ട് എന്നത് ഒരു പൗരന് നല്കുന്ന അധികാരപത്രമാണ്; അത് സ്വന്തം കീശ വീര്പ്പിക്കാനുള്ള ലൈസന്സായി മാറാന് അനുവദിക്കരുത്. ജനാധിപത്യം സാധാരണക്കാരന്റേതാകണം, ശതകോടീശ്വരന്മാരുടേതല്ല.