Connect with us

Kerala

പി എം ശ്രീ: വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് സി പി എം

മുന്നണിയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെ ഒപ്പുവച്ചതും മന്ത്രിസഭ പൂര്‍ണമായ അര്‍ഥത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താത്തതും വീഴ്ചയായി.

Published

Nov 02, 2025 4:51 pm |

Last Updated

Nov 02, 2025 4:51 pm

തിരുവനന്തപുരം | പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ ഒപ്പിട്ടതില്‍ വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് സി പി എം. മുന്നണിയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെ ഒപ്പുവച്ചത് പാളിച്ചയായെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസഭ പൂര്‍ണമായ അര്‍ഥത്തിലും ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് വീഴ്ചയാണ്.

കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മന്ത്രിസഭ മറുപടി പറയട്ടെയെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഓപറേഷന്‍ സിന്ദൂരിന്റെ വിജയത്തില്‍ രാജ്യം അഭിമാനിച്ചു, എന്നാല്‍, കോണ്‍ഗ്രസ്സിനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല; രൂക്ഷ പരാമര്‍ശങ്ങളുമായി മോദി

National

ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സി എം എസ്-03 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു

Aksharam Education

എന്തിത്ര കയ്ക്കാൻ കയ്‌പ്പേ....

Kerala

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരു മുഴം മുമ്പേയെറിഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്; തിരുവനന്തപുരത്ത് 48 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

പി എം ശ്രീ: വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് സി പി എം

Kerala

മനുഷ്യനന്മക്കായി ഒന്നിക്കുക; കേരളയാത്ര സമാപന സമ്മേളന സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു

Kerala

കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെല്ലന്‍ അന്തരിച്ചു