ന്യൂഡല്‍ഹി | ശതകോടീശ്വരന്‍ രാകേഷ് ജുന്‍ജുന്‍വാല നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ആകാശ എയര്‍ലൈന്‍സിന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ എന്‍ ഓ സി ലഭിച്ചതോടെ ഇനി കമ്പനിക്ക് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ എയര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ പെര്‍മ്മിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇത് ലഭിക്കുന്നതോടെ അടുത്ത ജൂണോടുകൂടി വിമാന സര്‍വ്വീസുകള്‍ തുടങ്ങാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

രാകേഷ് ജുന്‍ജുന്‍വാല പ്രധാന നിക്ഷേപകനായിട്ടുള്ള എസ് എന്‍ വി ഏവിയേഷന്‍ കമ്പനിയുടെ കീഴിലാവും ആകാശ എയര്‍ലൈന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖന്‍ വിനയ് ദുബെ ആണ് കമ്പനി സി ഈ ഒ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജുന്‍ജുന്‍വാല പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. അടുത്ത് തന്നെ ആകാശ നൂറ് ബോയിംഗ് 737 വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയേക്കും.

Delighted to meet the one and only Rakesh Jhunjhunwala…lively, insightful and very bullish on India. pic.twitter.com/7XIINcT2Re

— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2021