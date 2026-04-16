Kerala
നിതിന് രാജിന്റെ മരണം; ഡോ റാമിനെ കോളേജില് നിന്ന് പുറത്തക്കി
നിതിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി വിദ്യാര്ഥികളാണ് റാമിനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്
അഞ്ചരക്കണ്ടി| അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല് കോളജ് വിദ്യാര്ഥി നിതിന് രാജ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില് ആരോപണവിധേയനായ അനാട്ടമി വിഭാഗം പ്രൊഫസര് എം കെ റാമിനെ കോളജില് നിന്നും പുറത്തക്കി. റാമിനെ പുറത്താക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഉറപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. നിതിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി വിദ്യാര്ഥികളാണ് റാമിനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതും കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് റാമിനെ പുറത്താക്കാന് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചത്. നിലവില് സസ്പെന്ഷനിലിരിക്കുന്ന റാം ഒളിവിലാണ്.
റാമിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാര്ഥികള് ഇന്ന് കോളജില് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഡോ റാമിനെതിരെ കോളേജിലെ മുന്നൂറോളം വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് മൊഴി നല്കിയത്. നിതിന്റെ മരണത്തില് ആരോപണവിധേയരായ ഡോ റാം, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര് ഡോ സംഗീത എന്നിവരെ അന്വേഷണവിധേയമായി കോളേജ് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവര്ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. പട്ടികജാതി-വര്ഗ അതിക്രമ നിരോധന വകുപ്പും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.