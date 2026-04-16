കടലില്‍ കാണാതായ 18 വ​യ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി

Apr 16, 2026 7:49 pm |

Apr 16, 2026 7:49 pm

കാസര്‍ഗോഡ്| മഞ്ചേശ്വരം കുണ്ടുകൊല്‍ക്കെ ബീച്ചില്‍ തിരയില്‍പ്പെട്ട് കാണാതായ 18 വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മഞ്ചേശ്വരം ചൗക്കി സ്വദേശി ഉമറുല്‍ ഫാറൂഖിന്റെ മകന്‍ മുഹമ്മദ് സൈനുല്‍ ആബിദ് ആണ് മരിച്ചത്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കുടുംബത്തോടെപ്പം ബീച്ചില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് സൈനുല്‍ ആബിദ് തിരയില്‍പ്പെട്ടത്.

