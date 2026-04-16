Connect with us

Editors Pick

'സീറോ മിനിറ്റ്' ടൈം ലിമിറ്റ് ഫീച്ചറുമായി യൂട്യൂബ്; ഷോർട്സിൽ വൻ മാറ്റം; ഇനി സെക്കന്റുകൾക്കും വിലയുണ്ട്!

Published

Apr 16, 2026 9:06 pm |

Last Updated

Apr 16, 2026 9:06 pm

ന്യൂഡൽഹി | യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റവുമായി ഗൂഗിൾ. ഷോർട്സ് വീഡിയോകൾക്ക് ‘സീറോ മിനിറ്റ്’ ടൈം ലിമിറ്റ് നിശ്ചയിക്കാൻ ക്രിയേറ്റർമാരെ അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറാണ് യൂട്യൂബ് അവതരിപ്പിച്ചത്. വളരെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർക്കും മൈക്രോ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും പുതിയ മാറ്റം ഏറെ ഗുണകരമാകും.

നേരത്തെ നിശ്ചിത സെക്കന്റുകൾക്ക് മുകളിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോകൾ മാത്രമേ ഷോർട്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രകാരം സെക്കന്റുകൾ മാത്രം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അതീവ ഹ്രസ്വമായ വീഡിയോകളും ഇനി ഷോർട്സ് ഫീഡിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് യൂട്യൂബ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഷോർട്സിന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ്, ടിക് ടോക് എന്നിവയോട് മത്സരിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ യൂട്യൂബ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

Summary

YouTube has introduced a new ‘zero-minute’ time limit feature for its Shorts platform, allowing for even shorter video content than before. This move aims to cater to the growing demand for micro-content and to compete more effectively with other short-form video platforms. The feature is expected to give creators more flexibility in capturing quick audience attention.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

