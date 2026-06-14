Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല; രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പയ്യോളിയിലെ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരന്
കോഴിക്കോട് പയ്യോളി തുറയൂര് പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാര്ഡിലാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട് | സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് പയ്യോളി സ്വദേശിയായ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനാണ് രോഗം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുറയൂര് പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാര്ഡിലാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇന്നലെ തൃശൂര് വടക്കാഞ്ചേരി മംഗലത്ത് രണ്ട് കുട്ടികള്ക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇഴര് തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല ബാധിതരുടെ എണ്ണം 135 കടന്നു. 500ല് പരം പേര്ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട്, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതലായി രോഗബാധ റിപോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കര്ശന ജാഗ്രതാ നിര്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക, തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക, പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രതിരോധ മാര്ഗങ്ങള്.