Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോം നഴ്സിംഗ് മറയാക്കി തൊഴില്‍ ചൂഷണം; ഏജന്‍സിക്കെതിരെ പരാതി

നേമം സ്വദേശി ഷീലയാണ് മലയിന്‍കീഴ് പോലീസിന് പരാതി നല്‍കിയത്.

Apr 16, 2026 5:49 pm |

Apr 16, 2026 5:49 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോം നഴ്സിംഗ് മറയാക്കി തൊഴില്‍ ചൂഷണം നടക്കുന്നതായി പരാതി. തിരുവനന്തപുരം പേയാട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആശ്വാസ് ഹോം കെയര്‍ ആന്‍ഡ് ഹോം നഴ്സിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് പരാതി. ചെയ്ത ജോലിക്ക് ശമ്പളം നല്‍കിയില്ലെന്നാണ് പരാതി. നേമം സ്വദേശി ഷീലയാണ് മലയിന്‍കീഴ് പോലീസിന് പരാതി നല്‍കിയത്. ഏജന്‍സിക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലെ പരസ്യം കണ്ടാണ് ഷീല ആശ്വാസ് ഹോം നഴ്സിംഗ് സ്ഥാപനത്തെ സമീപിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം കാലടിയിലുളള റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിലാണ് ഷീലയ്ക്ക് ജോലി നല്‍കിയത്. ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ശമ്പളം നല്‍കിയില്ല. 25,000 രൂപയായിരുന്നു പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച ശമ്പളമെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

സ്ഥാപന ഉടമ വിളിച്ചിട്ട് ഫോണ്‍ എടുക്കുന്നില്ലെന്നും സ്ഥാപനം പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്നും ഷീല ആരോപിച്ചു. വീട്ടുടമസ്ഥനില്‍ നിന്ന് ഷീലയ്ക്കുവേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പലതവണയായി സ്ഥാപന ഉടമ പണം വാങ്ങിയതായാണ് വിവരം. പരാതിയില്‍ ഇതുവരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ല.

 

Related Topics:
മലപ്പുറം ആലത്തിയൂരില്‍ കാര്‍ ഷെഡില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം

Kerala

മൂഴിക്കലില്‍ 16കാരി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; പെൺകുട്ടിയുടെയും പ്രതിയുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കിണറ്റിൽ

Kerala

കടലില്‍ കാണാതായ 18 വ​യ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം പാറശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോഗി മരിച്ചെന്ന് പരാതി

National

മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സീറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കും: അമിത് ഷാ

National

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 2500 രൂപ,വധുവിന് ഒരു പവനും പട്ടുസാരിയും; ടിവികെയുടെ പ്രകടനപത്രിക പുറത്ത്

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം; ഡോ റാമിനെ കോളേജില്‍ നിന്ന് പുറത്തക്കി