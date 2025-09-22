National
പുതിയ ജി എസ് ടി നിരക്കുകള് ഇന്നു മുതല്; പാല് മുതല് കാറുകള്ക്ക് വരെ വില കുറയും
ഇന്നു മുതല് ജിഎസ്ടിയില് അഞ്ച്, 18 ശതമാനം നിരക്കുകള് മാത്രമാണ് നിലവില് ഉണ്ടാവുക.
ന്യൂഡല്ഹി | ചരക്ക് സേവന നികുതി നിരക്ക് പരിഷ്കരണം തിങ്കളാള്ച മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വന്നു. ഇന്നു മുതല് ജിഎസ്ടിയില് അഞ്ച്, 18 ശതമാനം നിരക്കുകള് മാത്രമാണ് നിലവില് ഉണ്ടാവുക. ജി എസ് ടി നിരക്ക് കുറച്ചതോടെ പാലും പാല് ഉല്പ്പന്നങ്ങളും മുതല് കാറുകള്ക്കു വരെ വില കുറയും.നികുതി നിരക്കിലെ പരിഷ്കരണം രാജ്യത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും രാജ്യം വളര്ച്ചയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം
നൂറോളം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ വില മില്മ കുറച്ചപ്പോള് 700ഓളം ഉല്പന്ന പാക്കുകളുടെ വിലയാണ് അമുല് കുറച്ചത്. വാഹനരംഗത്ത് മാരുതി, ടാറ്റ, ഹ്യുണ്ടായ്, കിയ, സ്കോഡ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും വന്വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 5%, 12%, 18%, 28% എന്നീ സ്ലാബുകളാണ് ജിഎസ്ടിയില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നുമുതല് മുതല് 5% (മെറിറ്റ്), 18% (സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ്) സ്ലാബുകള് മാത്രം. ആഡംബര ഉല്പന്ന/സേവനങ്ങള്ക്കും ഉപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട സിഗരറ്റ് പോലുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കുമായി (സിന്) 40% എന്ന പ്രത്യേക സ്ലാബുമുണ്ട്. ജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതിനൊപ്പം നികുതിഘടന ലളിതമാക്കുക, തര്ക്കങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക, ജനങ്ങളുടെ പര്ച്ചേസിങ് പവര് കൂട്ടുക, അതുവഴി ആഭ്യന്തര സമ്പദ്വളര്ച്ച ശക്തമാക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ജിഎസ്ടി 2.0 പരിഷ്കാരം.രാജ്യത്തെ മധ്യ വര്ഗത്തിനും സാധാരണക്കാരുടെയും ജീവിതത്തില് നികുതി നിരക്കുകള് വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു
