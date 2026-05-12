നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: നഷിക്കിലെ പ്രസ്സിൽ നിന്നും സി കാറിലേക്ക് നീളുന്ന അന്വേഷണ വഴി; നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
സീക്കർ | രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുലച്ച നീറ്റ് യു ജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം രാജസ്ഥാനിലെ സീക്കറിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. രാജസ്ഥാൻ പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ് ഒ ജി) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നഷിക് മുതൽ രാജസ്ഥാനിലെ സീക്കർ വരെ നീളുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പർ അച്ചടിച്ച നഷിക്കിലെ പ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചോർന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
നഷിക്കിലെ പ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തുകയും അത് ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൈകളിൽ എത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ജയ്പൂർ സ്വദേശിയായ ഖാതിക് എന്നയാൾ ഈ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വാങ്ങി. ഇവിടെ നിന്നാണ് പേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ ശൃംഖല രാജസ്ഥാനിലെ സീക്കറിലുള്ള രാകേഷ് കുമാർ മണ്ടാവരിയ എന്നയാളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സീക്കറിലെ പ്രമുഖ കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകൾക്ക് പുറത്ത് എം ബി ബി എസ് കൗൺസിലിംഗ് ഏജന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് രാകേഷ്.
ഗെസ് പേപ്പർ എന്ന വ്യാജേനയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ രാജ്യവ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്തത്. 30,000 രൂപ മുതൽ 28 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടാക്കിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് നൽകിയത്. നാഗൗറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് ദിവസം മുമ്പ് 28 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാണ് പേപ്പർ സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പേപ്പർ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നത്.
ചോർച്ച പുറത്തായത് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള സംഘത്തിന്റെ അമിത അത്യാഗ്രഹം മൂലമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു. രാകേഷ് കുമാർ വെറും 30,000 രൂപയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന സി കാർ സ്വദേശിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പേപ്പർ വിറ്റു. ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം തന്റെ പിതാവിന് വാട്സാപ്പ് വഴി അയച്ചുകൊടുത്തു. ഹോസ്റ്റൽ നടത്തുന്ന പിതാവിനോട് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നൽകാൻ വിദ്യാർത്ഥി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കിയപ്പോൾ ബയോളജിയിലെ 90 ചോദ്യങ്ങളും കെമിസ്ട്രിയിലെ 45 ചോദ്യങ്ങളും അതേപടി ഗെസ് പേപ്പറിൽ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി. കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾ കോമയും ഫുൾസ്റ്റോപ്പും പോലും മാറാതെയാണ് യഥാർത്ഥ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഇക്കാര്യം ഹോസ്റ്റൽ ഉടമ ആദ്യം സി കാറിലെ ഉദ്യോഗ് നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും അധികൃതർ ഇത് ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. തുടർന്ന് എൻ ടി എയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ ടി എ വിവരം ഐ ബിക്ക് കൈമാറുകയും രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഉടമയും രാകേഷും ഉൾപ്പെടെ 15 ഓളം പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ കോച്ചിംഗ് ഹബ്ബായി മാറുന്ന സി കാർ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ചോർച്ച സംഘങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സി ബി ഐ വിലയിരുത്തൽ.
The CBI investigation into the NEET-UG paper leak has shifted its focus to Sikar, Rajasthan, revealing a trail that started at a printing press in Nashik. The leaked paper, circulated as a “guess paper,” was sold for amounts ranging from Rs 30,000 to Rs 28 lakh. Authorities have detained several suspects, including a printing press employee and a coaching agent, as they track down the mastermind behind the nationwide network.