Connect with us

National

സോണിയാ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയില്‍

Published

May 13, 2026 11:01 am |

Last Updated

May 13, 2026 11:01 am

ന്യൂഡല്‍ഹി| മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയിലാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മൈനര്‍ സര്‍ജറിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

Content Highlights:
Senior Congress leader Sonia Gandhi has been admitted to Medanta Hospital in Gurugram. Reports indicate that the admission is for a scheduled minor surgical procedure. The party and hospital sources are expected to provide further updates on her health status shortly.

Related Topics:

Latest

National

സോണിയാ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയില്‍

Kerala

ചാലക്കുടിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Kerala

മങ്കടയിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ മരണം: അത്യധികം ദുഃഖകരമെന്ന് കാന്തപുരം; ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം

Business

സ്വർണവില പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 10,200 രൂപ വർധിച്ചു; വർധന കേന്ദ്രം ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടിയതിന് പിന്നാലെ

Business

സ്വർണം, വെള്ളി ഇറക്കുമതി തീരുവ 10% ഉയർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ; സ്വർണവില കുതിച്ചുയരും

Kerala

കെസി വേണുഗാപാലിനെ പിന്തുണച്ചാല്‍ വയനാടിനെ മറന്നേക്കു; രാഹുലിനും പ്രിയങ്കക്കുമെതിരെ വയനാട് ഡി സി സി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ

National

മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച; തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കുമെന്ന് സൂചന