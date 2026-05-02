നീറ്റ് യു ജി: മനസ്സറിഞ്ഞ് പഠിക്കാം, ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതാം
നാഷനൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻ ടി എ) നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യു ജി ഈ മാസം മൂന്നിന് നടക്കുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ മാറ്റുരക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നത്. നിസാരമായ പിഴവ് പോലും നിങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള അധ്വാനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്പ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.
അഡ്മിറ്റ് കാർഡും പ്രധാന രേഖകളും
നീറ്റ് യു ജി 2026 പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പരീക്ഷാർഥികൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട വിധം: ഉദ്യോഗാർഥികൾ തങ്ങളുടെ ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് https://neet.nta.nic.inഎന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അഡ്മിറ്റ് കാർഡിന്റെ എല്ലാ പേജുകളും (പ്രത്യേകിച്ച് നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേജ്) പ്രിന്റെടുക്കുക.
ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി: ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ പ്രവേശന പത്രികകൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം: പരീക്ഷാർഥിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.
നിർദേശങ്ങൾ: അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദേശങ്ങളും ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിനിലെ നിബന്ധനകളും വിദ്യാർഥികൾ നിർബന്ധമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ: അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് തപാൽ വഴി അയക്കില്ല. അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം, സമയം എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക. അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലെ എൻട്രികളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തരുത്.
ഫോട്ടോ: അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ ഫോട്ടോ തന്നെ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് ഒട്ടിക്കണം. കൂടാതെ ഹാജർ പട്ടികയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ ഒരു പാസ്സ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ കൂടി കൈയിൽ കരുതണം.
പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോ: അഡ്മിറ്റ് കാർഡിന്റെ രണ്ടാം പേജിൽ (Proforma) നിശ്ചിത വലുപ്പത്തിലുള്ള (4’x 6′) കളർ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഒപ്പും വിരലടയാളവും: അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ രക്ഷിതാവിന്റെ ഒപ്പ് മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിയിരിക്കണം. എന്നാൽ, വിദ്യാർഥിയുടെ ഒപ്പും വിരലടയാളവും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇൻവിജിലേറ്ററുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക.
പിശകുകൾ: എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ എൻ ടി എ ഹെൽപ്പ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടണം.
സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ
അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിലോ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ: 011-40759000 അല്ലെങ്കിൽ 011-69227700.
ഇമെയിൽ വിലാസം: neetug2026@nta.ac.in. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുമായി എൻ ടി എയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.nta.ac.in, https://neet.nta.nic.inഎന്നിവ നിരന്തരം സന്ദർശിക്കുക.
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക
പരീക്ഷാ ദിവസം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്പ് തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും എടുക്കുന്ന സമയവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളോ മോശം കാലാവസ്ഥയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള അവസാന പ്രവേശന സമയമായ 1.30ന് മുന്പായി, അതായത് ഉച്ചക്ക് 12.30ന് എങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നവ
- പരീക്ഷാ ദിനത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- അഡ്മിറ്റ് കാർഡിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് (ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ചത്).
- ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ നൽകിയ അതേ പാസ്സ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (ഹാജർ പട്ടികയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ).
- ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് (4’X6′) കളർ ഫോട്ടോ (അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ).
- ഒറിജിനൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐ ഡി തുടങ്ങിയവ). പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി വിഭാഗക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- സുതാര്യമായ (Transparent) കുപ്പിയിൽ കുടിവെള്ളം.
- ശ്രദ്ധിക്കുക: പേന പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് നൽകുന്നതാണ്. അതിനാൽ സ്വന്തമായി പേന കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല.
ഡ്രസ്സ് കോഡ്
പരീക്ഷാ ഹാളിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി അതീവ കർശനമായ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് പരീക്ഷാർഥികൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. വലിയ ബട്ടണുകളോ, വലിയ ഡിസൈനുകളോ, അധികം പോക്കറ്റുകളോ ഇല്ലാത്ത ലളിതമായ അരക്കൈ (ഹാഫ് സ്ലീവ്) വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പാദരക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഷൂസുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി, ലളിതമായ ചെരുപ്പുകളോ ലോ ഹീൽസ് ഉള്ള ചെരുപ്പുകളോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. മോതിരം, മാല, കമ്മൽ, മൂക്കുത്തി, വളകൾ തുടങ്ങിയ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. സാംസ്കാരികമായോ ആചാരപരമായോ ഉള്ള പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടവർ, കൃത്യമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കായി ഉച്ചക്ക് 12.30നകം തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ റിപോർട്ട് ചെയ്യാനും നിർദേശമുണ്ട്.
പരീക്ഷാ ഹാളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ
- 1.30ന് ഗേറ്റുകൾ അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഹാളിലെ സുപ്രധാന നടപടികൾ ആരംഭിക്കും.
- 1.30-1.45: ഇൻവിജിലേറ്റർമാർ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും വിദ്യാർഥികളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും.
- 1.45: ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യും.
- 1.50: ബുക്ക്ലെറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സമയം അനുവദിക്കും.2.00: പരീക്ഷ ആരംഭിക്കും.
ബയോമെട്രിക് പരിശോധന പുതിയ നിർദേശം
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്പായി മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കർശനമായ ശാരീരിക പരിശോധനക്കും ബയോമെട്രിക് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓരോ വിദ്യാർഥിയും വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ട്. ബയോമെട്രിക് പരിശോധനക്കിടെ വിരലടയാളം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന പ്രത്യേക സത്യവാങ്മൂലം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകി പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണെന്നും എൻ ടി എ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ സമയമായ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തി വിദ്യാർഥികളുടെ ഏകാഗ്രത തടസ്സപ്പെടുത്തില്ലെന്നും അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
പരീക്ഷാ രീതിയും സമയക്രമീകരണവും
ആകെ സമയം: 180 മിനുട്ട് (മൂന്ന് മണിക്കൂർ).
വിഷയങ്ങൾ: ഫിസിക്സ് (45 ചോദ്യങ്ങൾ), കെമിസ്ട്രി (45 ചോദ്യങ്ങൾ), ബയോളജി (90 ചോദ്യങ്ങൾ).
ആകെ മാർക്ക്: 720.
നിബന്ധന: ശരിയായ ഉത്തരത്തിന് നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും.
സാധാരണയായി ബയോളജി ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം പൂരിപ്പിക്കുന്നത് സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പരീക്ഷാ ഹാളിലെ അച്ചടക്കംപരീക്ഷാ സമയം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഒരു പരീക്ഷാർഥിയെയും ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നതിനാൽ നിരീക്ഷകന്റെ നിർദേശങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓരോ വിദ്യാർഥിയും തനിക്ക് അനുവദിച്ച റോൾ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അയോഗ്യനാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പരീക്ഷാ ഹാളിലെ സി സി ടി വി നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുകയും ഹാജർ പട്ടികയിൽ കൃത്യമായി രണ്ട് തവണ ഒപ്പിടുന്നതിനൊപ്പം വിരലടയാളം രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.
പരീക്ഷാ സമയം പൂർത്തിയായാലും നിരീക്ഷകന്റെ പ്രത്യേക നിർദേശം ലഭിക്കാതെ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല.
നിങ്ങളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റും അഡ്മിറ്റ് കാർഡും പരീക്ഷാ ഹാളിലെ നിശ്ചിത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക.
പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിരോധിച്ച
വമറ്റേതൊരു പരീക്ഷയേക്കാളും കണിശമായ പരിശോധനയാണ് നീറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നതിനാൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കൈവശം വെക്കാതിരിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും, പേന, സ്കെയിൽ, പെൻസിൽ ബോക്സ്, കാൽക്കുലേറ്റർ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങളും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു (പേന പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് നൽകുന്നതാണ്). കൂടാതെ വാലറ്റ്, ബെൽറ്റ്, തൊപ്പി, ആഭരണങ്ങൾ, ലോഹവസ്തുക്കൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. എന്നാൽ, പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ പഴങ്ങൾ കരുതാൻ അനുവാദമുണ്ട്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കർശനമായ പരിശോധന ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും വസ്ത്രത്തിൽ ലോഹഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് തടസ്സങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും എൻ ടി എ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
രക്ഷിതാക്കളോട്
വർഷങ്ങളായുള്ള നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും അചഞ്ചലമായ പ്രയത്നവും ഫലം കാണാൻ പോകുന്ന സുവർണ നിമിഷമാണിത്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. പരീക്ഷാ ദിവസം കുട്ടികളെ കൃത്യസമയത്ത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.
അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്/പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, അസ്സൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവ കുട്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിരോധിത സാധനങ്ങൾ ഒന്നും കൈവശമില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് കുട്ടികളുടെ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
വിജയവഴിയും വിജയാശംസകളും
പരീക്ഷാ വേളയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ശാന്തമായി വായിക്കാനും, ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കാനും പരീക്ഷാർഥികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.
പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് പരീക്ഷയെ നേരിടുക. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ നൽകി ലളിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനും മറക്കരുത്. ചിട്ടയായ തയ്യാറെടുപ്പും ശാന്തമായ മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം മറികടക്കാം. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു!
ഒ എം ആർ ഷീറ്റ്
ഉത്തരക്കടലാസിലെ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ പോലും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്നതിനാൽ, വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും റോൾ നമ്പർ, ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പർ എന്നിവ നൽകുമ്പോഴും തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്തരം പിഴവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫലത്തെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം.
ഉത്തരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വട്ടങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുമ്പോൾ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുപോകാതെയും പകുതിയാകാതെയും പൂർണമായി കറുപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിനായി വൈറ്റ്നറോ ബ്ലേഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഓരോ ഉത്തരവും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് ചോദ്യം നമ്പർ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
The National Testing Agency is set to conduct the NEET UG 2026 medical entrance exam on May 3, with strict adherence to guidelines being mandatory for all candidates. Students must carry a printed admit card, specific passport and postcard-sized photographs, and a valid original ID proof to the exam center. NTA has enforced a rigorous dress code and biometric verification process, while providing clarity on prohibited items and the marking scheme to help students avoid disqualification.