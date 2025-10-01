National
ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റിവച്ചതായി മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോര്ഡ്; പുതിയ തീയതി പിന്നീട്
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം.
ന്യൂഡല്ഹി | കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കൊണ്ടുവന്ന വഖ്ഫ് ഭേദഗതി ബില് 2025 നെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈമാസം മൂന്നിന് നടത്താന് നിശ്ചയിച്ച ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റിവച്ചതായി അറിയിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോര്ഡ്. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് ബോര്ഡ് പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.
വഖ്ഫ് സംരക്ഷിക്കുക, ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയര്ത്തിയാണ് ഭാരത് ബന്ദിനുള്ള ആഹ്വാനം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മോദി ട്രംപിന്റെ വിനീത ദാസന്: മുഖ്യമന്ത്രി
National
സോനം വാങ്ചുകിനെ കാണാന് സി പി എം എം പി ജയിലിലെത്തി; അനുമതി നിഷേധിച്ച് അധികൃതര്
National
ഭാരത് ബന്ദ് മാറ്റിവച്ചതായി മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമ ബോര്ഡ്; പുതിയ തീയതി പിന്നീട്
Uae
പവര് ബേങ്കുകള്ക്ക് കര്ശന നിയന്ത്രണം; എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളില് ഇന്ന് മുതല് പുതിയ സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങള്
Alappuzha
ഫോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്ക്കം; അമ്മയെ പതിനേഴുകാരിയായ മകള് കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ചു
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദത്തില് ദുരൂഹതയേറുന്നു; വിജയ് മല്യ സമര്പ്പിച്ച 30 കിലോയിലധികം സ്വര്ണത്തിന്റെ രേഖകള് കാണാനില്ല
Kerala