Connect with us

Kerala

മള്‍ട്ടി ആക്‌സില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാം; താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ്

ഒറ്റവരിയായുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തില്‍ മാറ്റമില്ല. ചുരം വ്യൂ പോയിന്റില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് തുടരും.

Published

Aug 31, 2025 12:59 pm |

Last Updated

Aug 31, 2025 12:59 pm

കോഴിക്കോട് | താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇളവ്. മള്‍ട്ടി ആക്‌സില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ചുരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാം.

ഒറ്റവരിയായുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തില്‍ മാറ്റമില്ല. മഴ കുറഞ്ഞതോടെയാണ് മള്‍ട്ടി ആക്‌സില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം നീക്കിയത്.

ചുരം വ്യൂ പോയിന്റില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് തുടരും. മഴ വീണ്ടും ശക്തമായാല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പുനസ്ഥാപിക്കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

യാത്രക്കാരി ബസില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Kerala

മള്‍ട്ടി ആക്‌സില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാം; താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ്

Uae

അബൂദബി സ്ട്രീറ്റിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാന്‍ പുതിയ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്

Uae

വേനല്‍ക്കാലത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി 'ഫ്രിഡ്ജ് അല്‍ ഫരീജ്' പദ്ധതി

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; പിന്തുണയുമായി എസ് എന്‍ ഡി പിയും

Uae

ഇസ്‌ലാമാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ചുമതല യു എ ഇക്ക്

Kerala

സ്വപ്‌നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കണം; ഡി ജി പിക്ക് പരാതി