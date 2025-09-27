Kerala
കായംകുളത്ത് നാലര വയസുകാരനെ മാതാവ് ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്
കുട്ടിയുടെ പിന്ഭാഗത്തും കാലിലും പൊള്ളിച്ചു
ആലപ്പുഴ| കായംകുളം കണ്ടല്ലൂര് പുതിയ വിളയില് നാലര വയസുകാരനെ മാതാവ് ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ചു. കുട്ടി ട്രൗസറില് മലമൂത്രവിസര്ജനം നടത്തിയതില് പ്രകോപിതയായാണ് മാതാവിന്റെ ക്രൂരത. കുട്ടിയുടെ പിന്ഭാഗത്തും കാലിലും ചട്ടുകം വെച്ച് പൊള്ളിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് മാതാവിനെതിരെ കായംകുളം കനകക്കുന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടിയെ മാതാവ് തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്. സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടറാണ് വിവരം പോലീസിലും സിഡബ്ല്യുസിയിലും വിവരം അറിയിച്ചത്.
