ന്യൂഡല്‍ഹി | രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിനെയും ഗാന്ധി കുടുംബത്തെയും കടന്നാക്രമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ലോക്‌സഭയില്‍ ഭരണഘടനാ ചര്‍ച്ചക്കുള്ള മറുപടിക്കിടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെതിരെ നിശിത വിമർശമുന്നയിച്ചത്.

കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ ഒരു കുടുംബം ഭരണഘടനയെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ആദ്യം ഭരണഘടനയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് നെഹ്‌റുവാണ്. പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തുടര്‍ന്നു. 60 വര്‍ഷത്തിനിടെ 75 തവണയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഭരണഘടനയില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ത്തത്.

നെഹ്‌റു ഓര്‍ഡിനന്‍സുകളിലൂടെ ഭരണഘടന അട്ടിമറിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച മോദി, നെഹ്‌റു കുടുംബം എപ്പോഴും ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. നെഹ്‌റു നടപ്പാക്കിയത് സ്വന്തം ഭരണഘടനയാണ്. സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായാണ് നെഹ്‌റു ഭരണഘടന അട്ടിമറിച്ചത്. കടുത്ത സംവരണ വിരോധിയായിരുന്നു നെഹ്‌റുവെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു.

