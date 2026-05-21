Connect with us

Kerala

എം എല്‍ എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്

പ്രോ ടെം സ്പീക്കര്‍ ജി സുധാകരനാണ് പുതിയ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലി കൊടുക്കുക

Published

May 21, 2026 6:49 am |

Last Updated

May 21, 2026 6:49 am

തിരുവനന്തപുരം | പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയിലെ എം എല്‍ എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് നടക്കും. അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ.

പ്രോ ടെം സ്പീക്കര്‍ ജി സുധാകരനാണ് പുതിയ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലി കൊടുക്കുക. നാളെ സ്പീക്കര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. 29നാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

പതിനാറാം കേരള നിയമസഭ: എം എല്‍ എ മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തുടങ്ങി

National

ബെംഗളൂരുവില്‍ മലയാളി യുവതിയെ വയനാട് സ്വദേശി ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി

National

ബംഗാളില്‍ ഇന്ന് പുനര്‍ വോട്ടെടുപ്പ്: തൃണമൂല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി പിന്‍മാറി

Kerala

പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; പ്രതികള്‍ക്ക് കൂട്ട പരോള്‍ അനുവദിച്ചതിനെതിരെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബം

Kerala

എം എല്‍ എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്

From the print

അറബിക്കടലിലെ കൂന്തലുകളിലുള്ളത് വിചിത്ര പ്രത്യുത്പാദന രീതികൾ; വെളിപ്പെടുത്തി സി എം എഫ് ആർ ഐ പഠനം

Kerala

ഫേസ്ബുക്കില്‍ അഞ്ജലി ഹരിദാസ്; കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയ യുവാവ് പിടിയില്‍