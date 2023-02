128 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടൽ; വൈറലായി തുർക്കിയിലെ കുരുന്നിന്റെ വീഡിയോ

അങ്കാറ|ഭൂകമ്പം നാശം വിതച്ച തുര്‍ക്കിയിലെ അന്റാക്യയിലെ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് 128 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ വീഡയോ വൈറലാകുന്നു. കുഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നത്. നേരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അഴുക്ക് പുരണ്ട ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു.

ഹീറോ ഓഫ് ദ് ഡേ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുഞ്ഞിന്റ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. ദൃശ്യം കണ്ട് ധാരാളം പേരാണ് കുഞ്ഞിനു ആശംസകളുമായെത്തുന്നത്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്ത മറ്റുള്ളവരില്‍ രണ്ടുവയസ്സുകാരിയും ആറുമാസം ഗര്‍ഭിണിയും നാലുവയസ്സുകാരനും ഉള്‍പ്പടുന്നു.

🇹🇷 And here is the hero of the day! A toddler who was rescued 128 hours after the earthquake. Satisfied after a wash and a delicious lunch. pic.twitter.com/0lO79YJ7eP

— Mike (@Doranimated) February 11, 2023