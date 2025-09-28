Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലത്ത് പൂട്ടിയിട്ട വീട്ടില്‍ വന്‍ മോഷണം; കവര്‍ന്നത് 45 പവന്‍ സ്വര്‍ണം

ഡോ. ഗായത്രിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയായ ഗായത്രി വീടുപൂട്ടി കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാട്ടില്‍ പോയതായിരുന്നു.

Published

Sep 28, 2025 4:44 pm |

Last Updated

Sep 28, 2025 4:44 pm

കോഴിക്കോട് | ചേവരമ്പലത്ത് പൂട്ടിയിട്ട വീട്ടില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച. 45 പവന്‍ സ്വര്‍ണമാണ് കവര്‍ന്നത്.

ഡോ. ഗായത്രിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയായ ഗായത്രി വീടുപൂട്ടി കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാട്ടില്‍ പോയതായിരുന്നു.

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 1.50ഓടെയായിരുന്നു കവര്‍ച്ച. പ്രതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ലൈംഗിക പീഡനം: സ്വാമി ചൈതന്യനന്ദ സരസ്വതിയെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

Kerala

വ്യത്യസ്‍തവും വിപരീതവുമായ നിലപാടുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാർ നിലപാട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Kerala

മഞ്ചേശ്വരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസ്; കെ സുരേന്ദ്രനെ പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കിയതിനെതിരെ അപ്പീലുമായി സര്‍ക്കാര്‍

National

ഛത്തീസ്ഗഢിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; മൂന്ന് നക്സലുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

International

ചൈനയിൽ മുൻ മന്ത്രിക്ക് കൈക്കൂലിക്കേസിൽ വധശിക്ഷ

National

കരൂർ ദുരന്തം: ഡിഎംകെ ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് ടി വി കെ; സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം