Editors Pick
നെക്സയിലെ ആ കുഞ്ഞൻ കാർ ഇനി ചരിത്രം; മാരുതി ഇഗ്നിസ് ഉൽപ്പാദനം നിർത്തി
ന്യൂഡൽഹി | മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ഇഗ്നിസിന്റെ ഉൽപ്പാദനം നിശബ്ദമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. കമ്പനിയുടെ നെക്സ ചാനൽ വഴി വിറ്റഴിച്ചിരുന്ന ഈ മോഡലിന്റെ ഉൽപ്പാദനം നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഡീലർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ മിക്ക ഡീലർമാരും പുതിയ ബുക്കിംഗുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചുരുക്കം ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ കാർ ഇപ്പോഴും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലഭ്യമായ യൂണിറ്റുകൾ തീരുന്നതോടെ ഇത് പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകും.
2017 ജനുവരിയിലാണ് ഇഗ്നിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിയത്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ തുടക്കത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് കാരണം 2018 ൽ ഡീസൽ പതിപ്പ് ഒഴിവാക്കി. 2020 ൽ ഒരു പ്രധാന മുഖംമിനുക്കൽ (Facelift) നടന്നതൊഴിച്ചാൽ ഒൻപത് വർഷത്തെ വിപണി ജീവിതത്തിനിടയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ കാറിൽ വരുത്താൻ മാരുതി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 2022 ൽ 51,176 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതാണ് ഇഗ്നിസിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിൽപ്പന കണക്ക്. എന്നാൽ സമാന വിലയിലുള്ള സ്വിഫ്റ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറവായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഇഗ്നിസിന് വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈൻ ശൈലിയാണ്. കൂടാതെ മാരുതിയുടെ മിക്ക കാറുകളും 6 എയർബാഗുകളിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും ഇഗ്നിസിൽ രണ്ട് എയർബാഗുകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ മറ്റ് മോഡലുകൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് സി എൻ ജി കിറ്റും ഇഗ്നിസിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
നിലവിൽ 5.35 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 7.55 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇഗ്നിസിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില. നെക്സ ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മോഡലായിരുന്നു ഇത്. ഇഗ്നിസിന് പകരമായി ടാറ്റ പഞ്ച്, ഹ്യുണ്ടായ് എക്സ്റ്റർ എന്നിവയോട് മത്സരിക്കാൻ വൈ 43 എന്ന കോഡ് നാമത്തിലുള്ള പുതിയ സബ് കോംപാക്ട് എസ് യു വി മാരുതി പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.
Summary
Maruti Suzuki has reportedly ended the production of its Nexa-exclusive hatchback, the Ignis, after nine years in the Indian market. Despite its unique crossover design, the model struggled to compete with high-volume sellers like the Swift and lacked modern safety upgrades like six airbags. The company is expected to fill this gap with a new sub-compact SUV, currently codenamed Y43, to rival the Tata Punch.